Moderátorka Lašková se rozplakala v přímém přenosu kvůli smrti matky a jejího syna

Případ pohřešované čtyřicetileté ženy a jejího tříletého syna, které nakonec našli v Krkonoších bez známek života a soudní lékař případ klasifikoval jako vraždu a následnou sebevraždu, otřásl velkou částí společnosti. Výjimkou nejsou ani herečka Eva Burešová a moderátorka Gabriela Lašková.

"Všimli jste si někdy jak velkou, hlubokou důvěru v nás děti mají? Věří každému našemu rozhodnutí a kroku. Musí. Nikdo jiný jim nepomůže. Pár dní mi krvácí srdce a říkám si, když už máme potřebu si my dospělí ubližovat navzájem, vynechejme z toho naše děti. Když máme potřebu tento svět opustit, odejděme sami. Neberme je s sebou. Ještě chvíli mi bude na srdci těžko," napsala Burešová na svůj profil na Instagramu k fotografii, kde drží svého syna Tristana. Přidala také apel na všechny, aby si všímali svého okolí a případně nabídli pomoc, když vidí, že se někdo trápí.

Ještě emotivněji reagovala moderátorka zpráv na televizi Prima Gabriela Lašková. Když oznamovala zprávu o smrti obou pohřešovaných a následně připomínala podobné případy, neudržela se a rozplakala se v přímém přenosu. Publikum však mělo pro její emoce pochopení.

"Děkuju, opravdu děkuju všem za krásné zprávy a podporu po včerejším vysílání Hlavních zpráv. Bylo to jedno z nejtěžších vysílání, do poslední chvíle. Nebýt Petra, který nás během reportáže o tragédiích podržel, ač věřím, že jako milující táta prožíval také velmi těžké chvíle, nezvládla bych to. I když si říkám, že už bych měla být po letech ostřílená a připravená na cokoliv, není to tak," napsala druhý den svým sledujícím. A i ona ke sdělení připojila fotografii, na které objímá jednoho ze svých synů.