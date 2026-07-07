Na karlovarském filmovém festivalu se letos kromě herečky Ani Geislerové ukázala také její mladší sestra Ester Geislerová a celá její početná rodina. Má to pochopitelně svůj důvod. Ester je totiž režisérkou a Aňa producentkou filmu Dvě deci tuše, který mapuje život a dílo jejich otce, japanologa Petra Geislera. A při té příležitosti Ester do společnosti vyvedla i svá dospělá dvojčata Miu Rose a Jana Etiéna.
Ester Geislerová ukázala dospělá dvojčata: A prozradila i tajemství kolem svatby
Ester Geislerová představila veřejnosti svá už dospělá dvojčata, která okamžitě přitáhla pozornost, a přidala i nečekané přiznání ze svého soukromí. Po měsících spekulací totiž konečně prozradila, kdy si vezme svého snoubence Martina Hronského Krupu.
Ester popsala, jak snímek, ve kterém je také řada soukromých rodinných záběrů, vznikal. „Přiletěla jsem do Japonska, setkala se s jeho kolegy a ti vám řeknou, že byl jediný Evropan, cizinec píšící přes 30 let, že měl svůj pravidelný sloupek, že ho vnímali jako literáta, že mu text neopravovali, že měl vznešenou, bravurní japonštinu a že byl takový jejich maskot, kterého měli strašně rádi i proto, že jim zprostředkovával různé osobnosti z Československa a spoustu dalších,“ řekla Blesku Ester, pro kterou byl film velmi osobní. Na rozdíl od starších sester Ani a Lely byla hodně malá, když jejich otec zemřel na cirhózu jater.
V Karlových Varech se ukázaly i Esteřiny děti. Dcera Mia a syn Jan před nedávnem oslavili své jednadvacáté narozeniny. Mia se jako velká část její rodiny pohybuje v uměleckém prostředí a prosazuje se jako herečka a fotografka. Dvojčata jsou nyní ve věku, kdy je matka přivedla na svět. Podle všeho ale v tomhle směru v jejích stopách nepůjdou.
A chybět pochopitelně nemůže ani herec Martin Hronský Krupa, který tvoří s Geislerovou pár už několik let a který ji minulý rok v březnu požádal o ruku. Logicky tak přišla řeč i na to, kdy bude svatba. „Svatba bude letos a bude brzy,“ prohlásila tajemně Ester.