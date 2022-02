"Ženám se vymývají mozky, aby nesnášely svá těla." Ve filmu stojí před zrcadlem nahá

"Nepovažuje se za důležité, aby ženy měly potěšení," prohlásila na tiskové konferenci dvaašedesátiletá britská herečka Emma Thompsonová, když propagovala nový film Good Luck to You, Leo Grande. Snímek měl premiéru na letošním Berlínském mezinárodním filmovém festivale a herečka v něm ztvárňuje 55letou vdovu, která si najme sexuálního pracovníka, aby jí pomohl dosáhnout orgasmu.

"Potkala jsem lidi, kteří měli tuto zkušenost. Některé z mladých žen, které znám, říkají, že jim bylo 30 let, když to poprvé zažily. Myslím si, že o tom nemluvíme a jsme neupřímní," uvedla podle The Hollywood Reporter hvězda filmů Cruella, Láska nebeská nebo Kouzelná chůva Nanny McPhee.

Slavná herečka prozradila, že ve zmíněném novém snímku bylo pro ni nejtěžší se v roli postavit nahá před zrcadlo. "Akceptovat své tělo v této scéně byla ta nejtěžší věc, kterou jsem kdy musela udělat," svěřila se a rozhodla se tuto zkušenost zužitkovat. Na tiskové konferenci vyzvala ženy, aby udělaly to stejné a "jen akceptovaly to, co v zrcadle vidí".

"Když stojím před zrcadlem, vždy se snažím nějak vylepšovat. Například se otočím z boku, něco poupravím, nemůžu tam jen tak stát. Proč to dělám? Je to hrozivé. A to je ten problém. Ženám jsou celý život vymývány mozky, aby nesnášely svá těla. Vše kolem nás, co nás obklopuje, nám připomíná, jak nedokonalé jsme a že je s námi vše špatně," prohlásila dvaašedesátiletá herecká hvězda.

