Elliot Page se na Instagramu ukázal nahoře bez. Lidé z nás dělají monstra, řekl

Herec Elliot Page se na Instagramu pochlubil fotkou vypracovaného těla, pod kterou napsal: "Tak fajn, můj nový telefon funguje." Pod snímkem se objevily tisíce komentářů a má téměř dva miliony lajků. Lidé herci píšou povzbuzující vzkazy typu "vypadáš úžasně a tak šťastně".

Elliot Page do začátku prosince minulého roku vystupoval ještě jako Ellen Pageová, na jaře v otevřeném rozhovoru řekl, že ve skutečnosti žije už několik let jako muž. "Operace mi umožnila cítit se ve svém těle pohodlně. Nedokážu popsat, jak úžasné to je. Konečně miluji toho, kdo jsem."

Transgender herec rovněž dodal, že takové věci, jako je nošení trička, ručníku omotaného kolem pasu po sprchování nebo dotýkání se vlastní hrudi v něm vyvolaly "příjemný pocit v těle pravděpodobně poprvé v životě".

"Cítím se být opět sám sebou, naposledy jsem to takto vnímal jako dítě," popisuje svoje štěstí herec. Dodal, že mu tranzice zachránila život. "Věřím, že zachrání život více lidem. Když jsem byl malý, žádní transmuži neexistovali."

Herec chce využít svého postavení a stát se vzorem pro ostatní. "Lidi z nás dělají monstra a tomu chci zabránit," dodal herec pro týdeník Time. Kladné odezvy se dočkal nejen ze strany fanoušků, ale také od ostatních celebrit jako Natalie Portmanové, Miley Cyrusové nebo Kim Kardishian.