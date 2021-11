Myslel jsem si, že jsem homosexuál. Mám silnou ženskou stránku, prozradil Sheeran

"Zbožňoval jsem - a doteď miluju - muzikály, popovou hudbu a Britney Spearsovou. Moje maskulinní stránka končí pravděpodobně u pití piva a sledování fotbalu. Nezajímají mě auta. Mám rád hezké vozy, ale nejsem chlápek přes auta," uvedl třicetiletý Ed Sheeran na začátku října v nizozemském podcastu Man, Man, Man.

Anglický zpěvák, který minulý týden vydal čtvrté album Equals, se v rozhovoru svěřil s tím, že jej jeho záliby vedly k myšlence, zda není homosexuál. "Mám silnou ženskou stránku. A to až do té míry, že mě jako dítě napadlo, jestli nejsem gay," otevřel Sheeran v rozhovoru téma genderu, feminity a maskulinity.

"Raději se také dívám na sportovní zápasy žen než mužů. Moje žena hraje v hokejovém týmu, setkáváme se s celou touhle partou a je to obrovská kumulace ženské síly. Cherry podporuje ženy a ženství, takže se mé vnímání feminity od dob dětství a dospívání změnilo," dodal zpěvák.

V roce 2019 se Sheeran oženil s láskou ze střední školy Cherry Seabornovou. Inspirovala jej pro píseň Perfect. Pár minulý rok v září oznámil narození dcery, která dostala netypické jméno - Lyra Antarctica.

Sheeranova láska k hudbě započala už v mladém věku. Zpívat začal už ve čtyřech letech, a to v kostelním sboru. Ve stejném věku začal také hrát na kytaru. Na střední škole se pustil do psaní vlastních písní. V lednu 2018 se píseň Shape of You stala nejprodávanějším singlem roku ve Velké Británii a ve Spojených státech. Stejný úspěch si získalo také album Divide.

