Po dvaceti letech se pomalu uzavírá jedna z nejvýraznějších kapitol české televizní zábavy. Marek Eben a Tereza Kostková letos naposledy provázejí diváky taneční soutěží StarDance, kterou společně uvádějí od jejího prvního ročníku v roce 2006. A právě s jejich poslední společnou řadou se nyní dostaly do centra pozornosti také jejich honoráře. Česká televize potvrdila, že čtrnáctý ročník je pro oba moderátory poslední, samotná soutěž ale pokračovat bude.
Eben si má za StarDance přijít na milion korun. Kostková dostává o stovky tisíc méně
Marek Eben si má za svou poslední sezonu StarDance přijít přibližně na milion korun, tedy výrazně víc než Tereza Kostková. Rozdíl ale nesouvisí jen s moderováním, Eben se totiž dlouhodobě podílí také na přípravě scénáře a jeho smlouva počítá i s odměnou za licenci a další využití výkonu.
Veřejně dostupné smlouvy České televize s Markem Ebenem sice existují, údaje o konkrétní výši odměny jsou však začerněné. Podle informací Blesku, který se odvolává na zdroj z produkce, si má Eben za letošní řadu přijít přibližně na milion korun.
To by při deseti tanečních večerech odpovídalo zhruba sto tisícům korun za jeden přenos. Stejný zdroj tvrdí, že si měl oproti minulosti polepšit přibližně o deset tisíc korun za večer. Veřejné dokumenty však přesnou sumu nepotvrzují. „Marek se kromě moderování spolupodílí na tvorbě scénáře, takže je placený i za to. Má za celou sezonu přibližně 1 000 000 Kč. Odpovídá to částce sto tisíc korun za večer,“ uvedl zdroj z produkce.
Eben není jen mužem před kamerou
Rozdíl mezi odměnou Ebena a Terezy Kostkové nemusí být jen otázkou rozdílně nastavených smluv. Eben se dlouhodobě podílí také na přípravě textů a svého moderátorského vystoupení. Už oficiální materiály České televize k předchozím řadám ho uváděly mezi scenáristy StarDance a sám moderátor letos popsal, že přípravou svých glos tráví značné množství času ještě před samotným vysíláním.
Podle něj sice nejlepší vtipy často vzniknou až spontánně ve studiu, bez předchozí přípravy by ale improvizace nefungovala stejně dobře. Ostatně i dlouholetý režisér StarDance Roman Petrenko už v minulosti popisoval, že Eben přichází s připravenými replikami a scénářem, podle kterého se pak plánují například některé televizní záběry. Jeho práce tak nekončí příchodem na přímý přenos.
Právě to má být jeden z důvodů, proč má Eben za StarDance dostávat víc než jeho kolegyně. U Kostkové hovoří stejný zdroj o částce kolem 70 tisíc korun za jeden večer, tedy přibližně 700 tisíc korun za celou řadu. „Tereza se nepodílí na scénáři, ona je ráda, že ho Marek s týmem připravují a pak se s tím krásně sveze. Ona to i sama přiznává,“ uvedl anonymní zdroj.
Část honoráře není jen za samotné moderování
Zajímavé je také to, jak je Ebenova odměna ve smlouvě konstruována. Nejde totiž jen o částku za to, že se objeví před kamerou. Dokument počítá také s licencí k užití jeho výkonu, která souvisí například s dalším vysíláním pořadu. „Je zohledněno v odměně za licenci,“ stojí u reprízného ve smlouvě.
Dokument následně rozděluje sjednanou odměnu na dvě části. „Odměna za vytvoření výkonu (která zahrnuje též odměnu za veškeré zkoušky a postsynchrony) představuje 70 % z odměny a odměna za poskytnutí licence 30 % z odměny,“ uvádí smlouva.
Pokud by tedy informace o sto tisících korunách za jeden večer odpovídala skutečnosti, sedmdesát tisíc by podle tohoto poměru připadalo na samotný výkon včetně související přípravy a třicet tisíc na licenční část. Přesnou absolutní částku ale veřejná verze smlouvy kvůli začernění neumožňuje ověřit.
Poslední společná StarDance
Pro Ebena a Kostkovou má letošní ročník ještě jiný význam než výši honoráře. V září oba oznámili, že po dvaceti letech končí jako moderátorská dvojice StarDance. Soutěž provázejí nepřetržitě od roku 2006, s jedinou výjimkou jednoho večera v covidovém roce 2021, kdy nemocnou Kostkovou zastoupil Aleš Háma.
„Bylo to krásných dvacet let života. Jsme oba vděční za to, že nás publikum provázelo podpůrným způsobem a že jsme vůbec takový pořad mohli dvacet let dělat,“ řekl Eben při oznámení jejich konce.