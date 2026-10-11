Vojta Dyk vstoupil do letošní StarDance s vědomím, že tanec sice miluje, choreografie už tolik ne. Přesto ho samotné tréninky překvapily – a nejen svou náročností. „Překvapilo mě, jak velká ta bolest může být, ale také, jak moc mě to baví. Miluju tanec, ale nemám moc rád ty choreografie. Dělám si to trošku podle svýho. Je zábavný zkoumat ty kroky,“ přiznal zpěvák a herec, který v soutěži tančí po boku Cathariny Málek.
Svobodomyslný Vojta Dyk narazil ve StarDance na to, co mu sedí nejméně. Přesná pravidla ho svazují
Vojta Dyk ve StarDance bojuje nejen s náročnými choreografiemi, ale také s vlastní představou o tom, jak by měl tanec vypadat. Zatímco choreografie příliš nemusí, samotné kroky ho baví. A jeden z tanců, který zpočátku odepisoval, si dokonce oblíbil.
Na začátku přitom ani netušil, který z tanců by mu mohl sednout. „Nemám oblíbenej tanec. Na začátku jsme měli quickstep a já si říkal, že to není nic pro mě, ale teď se na něj těším,“ prozradil Dyk. Právě quickstep ho tak nakonec zaujal víc, než původně čekal. A při trénincích se ukazuje také jeden poměrně kuriózní detail. Přestože je Dyk pořádný kus chlapa, jeho taneční partnerka prozradila, že dělá delší kroky než on.
Velké debaty se mezi dvojicí vedly také o hudbě. Dyk by pochopitelně nejraději tančil na vlastní písně, jenže pravidla StarDance mu to nedovolí. „O hudbě jsme měli debaty, ale shodli jsme se. Na své skladby tančit nesmím. Chtěl jsem deset svých písní, ale nejde to,“ řekl se smíchem. Vlastní tvorba tak na parket nepřijde, i když právě hudba je pro něj při tanci velmi důležitá.
Zkušenosti se StarDance má i jeho manželka Tatiana Dyková, která soutěží v minulosti sama prošla. Svému muži ale žádné cenné know how nepředala. Jednu věc mu přece jen poradila a té se drží. „Dala mi jednu radu, abych zůstal sám sebou a toho se držím,“ odpověděl na otázku, co mu manželka před soutěží doporučila. A právě po svém se zatím snaží pojmout i samotné tancování. Přestože nabídku StarDance v minulosti opakovaně odmítal, letos se rozhodl vystoupit ze své komfortní zóny a zjistit, kam ho taneční parket nakonec pustí.
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