Ladislav Trojan se narodil 1. srpna 1932 a k divadlu měl blízko už od dětství. Začínal mezi ochotníky, věnoval se také baletu a postupně zjistil, že právě jeviště bylo místem, kde se cítil nejlépe. Přesto jeho cesta k výrazným rolím nebyla rychlá. Dlouhá léta se objevoval především v menších rolích, než přišel seriál, který mu přinesl popularitu u diváků napříč generacemi.
Dvě osudové ženy, dva slavní rivalové. Jak si Trojan nechal utéct Olgu Havlovou a Jana Brejchovou
Patřil k hercům, kteří nemuseli stát v hlavní roli, aby si je diváci zapamatovali. Ladislav Trojan rozdával klid, humor a laskavost na jevišti, před kamerou i v soukromí. V těchto dnech by oslavil 94. narozeniny.
Herec zemřel 18. prosince 2022 ve věku devadesáti let. Smutnou zprávu tehdy zveřejnili jeho synové, režisér a producent Ondřej Trojan a herec Ivan Trojan. „Dnes nad ránem zemřel náš milý táta, herec Ladislav Trojan. Odešel ve spánku, v klidu a míru. Úsměv měl na tváři do poslední chvíle. Ondřej a Ivan.“
Od svůdníků ke komediálním rolím
Po dokončení DAMU nastoupil Ladislav Trojan do Realistického divadla Zdeňka Nejedlého. Zpočátku dostával především role mladých milovníků a svůdníků, brzy se však ukázalo, že měl velký cit také pro komedii.
Po sedmi letech přešel do Městských divadel pražských, kde zůstal až do odchodu do důchodu. Diváci ho měli rádi i v zájezdovém představení Tři na lavičce, ve kterém se objevoval po boku Květy Fialové a Petra Nárožného.
Během své dlouhé kariéry vytvořil více než tisíc rolí, nejčastěji pro televizi. Hlavních příležitostí však zpočátku mnoho nedostával. Zlom přišel až se seriálem Tři chlapi v chalupě, do kterého ho obsadili scenáristé Jaroslav Dietl a Jiří Hubač.
Po boku Lubomíra Lipského a Jana Skopečka se stal součástí trojice, kterou si českoslovenští diváci rychle oblíbili. Právě tato role patřila k těm, s nimiž bylo jeho jméno spojováno ještě desítky let poté.
Děti ho znaly jako usměvavého dědu Láďu
Ladislav Trojan dokázal oslovit také nejmladší publikum. V letech 2011 až 2018 vystupoval před dětskými diváky jako děda Láďa. Jeho laskavé vystupování, klidný hlas a přirozený úsměv z něj udělaly postavu, kterou děti vnímaly téměř jako vlastního dědečka.
Spokojeným a optimistickým dojmem působil herec po většinu života. Usmíval se dokonce i v období, kdy ho trápily vážné zdravotní problémy a každý krok pro něj znamenal bolest.
Kvůli bolavé noze téměř nemohl chodit
Ve vyšším věku Ladislava Trojana sužovaly nesnesitelné bolesti nohy. Lékaři dlouho nedokázali zjistit jejich příčinu ani najít způsob, jak mu ulevit. „Otékala mi a ukrutně bolela. Pořád tam bádali a bez výsledku. Takže to nebolelo, jenom když jsem ležel, anebo nechodil. A vsedě to nebolelo pouze tehdy, když jsem měl nohu nahoře,“ popsal tehdy deníku Blesk.
Na jeho trápení se už nemohla dívat tehdejší snacha Klára Pollertová-Trojanová, která mu sehnala specialistu. Ten nakonec dokázal jeho stav výrazně zlepšit a herec mohl nohu znovu používat.
Ani v těžkých chvílích však Trojan neztrácel svůj pověstný úsměv. Právě laskavost a klid patřily podle jeho blízkých k vlastnostem, které si uchoval až do posledních chvil.
Jeho první láskou byla budoucí manželka Václava Havla
Než Ladislav Trojan potkal svou životní partnerku Olgu, prožil několik výrazných lásek. Jeho první velkou láskou byla podle jeho vzpomínek Olga Šplíchalová, která se později provdala za dramatika a prezidenta Václava Havla.
„Olga byla moc krásná, pocházela z dělnické rodiny. Když jsme se seznámili, pracovala jako dělnice na úřadě a já jsem na ni každý den čekal. Oba nás zajímalo divadlo, kvůli ní jsem dokonce zrežíroval hru Popelka a obsadil ji do hlavní role,“ vzpomínal Trojan.
Vztah však nevydržel. Olga potkala Václava Havla, který ji zaujal svou osobností a rozhledem. Trojan později přiznával, že mu zpočátku nebylo příjemné, že o svou lásku přišel právě kvůli mladšímu muži. „On byl Václav už tehdy velice zajímavý a sečtělý intelektuál. Vadilo mi, že mi Olgu přebral takový mladíček, nakonec jsem ale šel z cesty a oběma jsem to přál,“ uvedl herec.
Rozchod s Janou Brejchovou ho hluboce zasáhl
Během studia na DAMU se Ladislav Trojan seznámil také s Janou Brejchovou. Zpočátku jejich vztah podle svých slov nebral příliš vážně, postupně se však do mladé herečky zamiloval.
„Jana ke mně vzhlížela, protože jsem studoval uměleckou školu a byl jsem starší. Ze začátku jsem náš vztah bral na lehkou váhu, pak jsem se ale bláznivě zamiloval!“ Brejchová se znala také s Trojanovými rodiči a jezdila s ním na rodinnou chalupu. Jejich vztah ale skončil poté, co se herečka sblížila s Milošem Formanem.
„Jana přišla k nám domů a oznámila mi, že už se nebudeme scházet, tenhle rozchod mě opravdu velmi zasáhl!“ vzpomínal Trojan.
Osudovou Olgu si vzal tajně
Po bolestivém rozchodu potkal ženu, se kterou nakonec strávil většinu života. Olga se stala jeho manželkou, životní oporou a matkou jejich dvou synů. Svatbu měli v roce 1958 a před rodinou i známými ji utajili. U obřadu byl pouze svědek. „Olga je skvělá, pracovitá, společenská a také velice dobrá matka,“ vyprávěl o ní Trojan i po desítkách let společného života.
Manželům se narodili synové Ondřej a Ivan. Zatímco Ivan Trojan pokračoval v rodinné herecké tradici, Ondřej se prosadil jako režisér a producent. Rodinu postupně rozšířilo také šest vnoučat.
Ladislav Trojan věřil, že schopnost vybrat si správného životního partnera byla v jejich rodině téměř dědičná. „Moji rodiče spolu byli celý život, oba synové mají skvělé ženy. Já mám s Olgou harmonický vztah už od první chvilky a to platí i teď po šedesáti letech,“ říkal.
Právě Olga o něj pečovala také v závěru života. Jejich dlouhé manželství zůstalo vedle jeho herecké kariéry jednou z nejdůležitějších součástí jeho životního příběhu.