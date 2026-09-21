Lucie Vondráčková má doma dva dospívající syny Matyáše a Adama, kteří si na nudu rozhodně nemohou stěžovat. Jejich maminka o sobě ostatně sama říká, že je tak trochu „prdlá“, a kluci už to podle ní dávno vědí. Na oplátku ale musejí mít pořádnou dávku tolerance. „Toleranci musí mít velikou. Takže myslím, že jsou dobře připravení pro vztahy, že budou tolerovat všechno možné,“ směje se Lucie. A jak sama přiznává, kluci to s ní zkrátka nemají úplně jednoduché.
Dva synové, jedna „prdlá“ máma. Vondráčková je připravuje na život po svém
Matyáš a Adam už dobře vědí, že jejich maminka není úplně standardní rodičovský typ. Lucie Vondráčková sama o sobě mluví jako o „prdlé mámě“ a věří, že díky ní budou mít synové jednou ve vztazích pořádnou dávku tolerance. Zároveň je ale nechává okusit i méně příjemnou stránku života.
Doma se ale podle herečky rozhodně nenosí ponurá atmosféra. Naopak se u Vondráčkových hodně nasmějí a Lucie považuje humor za důležitou součást výchovy. „Oni vědí, že mají prdlou mámu. Doma se hodně smějeme,“ říká s tím, že pro kluky je důležité, aby se jim smála nějaká žena. Ne ovšem tak, že by se jim vysmívala. „Ne jim, ale jejich fórům!“ upřesňuje se smíchem. První ženské publikum tak mají doma zajištěné a pokud se jejich humor osvědčí u maminky, budou mít podle všeho do budoucích vztahů dobře natrénováno.
Lucie ale zároveň nechce, aby její synové vyrůstali v přesvědčení, že jim svět automaticky naservíruje všechno, na co si ukážou. „Nedostanou vždycky všechno, co chtějí. Je fajn se na věci těšit, vědět, jaká je hodnota věcí,“ vysvětluje v rozhovoru pro iDnes. Podle ní je důležité, aby si kluci některé věci sami odpracovali a poznali, co obnáší dospělý život. „A až začnou pracovat, tak si to vyzkouší sami. Oni si projdou tou pekelnou bránou,“ říká s nadsázkou.
Přesto se Vondráčková nesnaží synům život zbytečně komplikovat. Dobře ví, že dospělost jim přinese dost vlastních starostí a překážek. „Ale zase nechci jim věci znepříjemňovat. Ono se jim to znepříjemní pak, až budou dospělí,“ dodává. Matyáš s Adamem tak mají podle všeho doma nejen pořádně potrhlou mámu, ale také poměrně dobrou školu života. A pokud si z ní odnesou hlavně smysl pro humor a schopnost brát věci s nadhledem, možná zjistí, že s Lucií to vlastně vůbec nebylo špatné. Jen občas trochu náročné.