Když se potkají dva megalomani, může z toho vzniknout opravdu nevídaná podívaná. Přesně tak podle známého iluzionisty Michala Nesvedy vznikl jeden z nejodvážnějších triků slavnostního zahájení třetí řady Zrádců v pražském Kongresovém centru. „Co kdybychom nechali Vojtu proskočit obrazem? I s koněm?“ padl tehdy nápad. Odpověď zněla stručně: „Hm. To zní dobře.“ A právě tak se zrodila scéna, při které Vojta Kotek přijel na bílém koni a společně s ním proskočil obrovským obrazem přímo na pódium před téměř třemi tisíci diváků.
Dva dny zkoušek a krizové plány. Zákulisí Kotkova riskantního kousku na koni
Vypadalo to jednoduše. Vojta Kotek přijel na bílém koni, namířil si to k obřímu plátnu a během okamžiku byl na druhé straně. Za několika efektními vteřinami však stály dva dny napětí a složité přípravy. Iluzionista Michal Nesveda nyní odhalil zákulisí riskantního kousku i krizové scénáře pro případ, že by čtyřnohý parťák odmítl poslušnost.
Za efektními několika vteřinami ale byly pořádné přípravy. Štáb měl v Kongresovém centru pouhé dva dny na to, aby koně naučil projít obrovským obrazem. A protože před ním mělo sedět zhruba 2800 lidí, nebylo možné spoléhat na to, že všechno vyjde napoprvé. „Nestačí mít plán A. Potřebujete B, C a ideálně ještě něco pro případ, že si kůň řekne, že dneska teda fakt ne,“ popsal člen týmu. Od začátku proto připravovali způsob, jak roztržení obrazu pojistit a koni průchod maximálně usnadnit.
Jenže pak dostali ještě odvážnější nápad. Místo aby obraz ve správnou chvíli někdo otevřel, rozhodli se ho pouze perforovat a jednotlivé části přes sebe překládat tak, aby z pohledu diváků vypadal jako jeden neporušený obraz. Zbývala jediná otázka: dokáže jím kůň skutečně proskočit sám? Odpověď přišla až při samotném pokusu. „Dokázal. My jsme mu pouze připravili cestu a vizuálně podpořili moment roztržení. Zbytek už udělal on,“ prozradil člen štábu.
A že se nejednalo o úplně obyčejný příchod na scénu, si užíval i samotný Kotek. „Průskok s tím koněm nám vyšel nejlépe za celou tu dobu. Prostředkem jsme prostřelili ten papír, boží. Proskočil jsem na koni obrazem do Kongresáku!“ pochvaloval si moderátor, který přiznal, že ani jeho samotného předtím nenapadlo, že by někdy něco podobného dělal. Diváci tak sice viděli jen pár efektních vteřin, ve skutečnosti za nimi ale byly dva dny příprav, několik záložních plánů a především kůň, který nakonec opravdu udělal přesně to, co od něj štáb potřeboval.
VIDEO: Vojta Kotek na své farmě
Zdroj: Instagram Michala Nesvedy