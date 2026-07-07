Herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová si letos užije karlovarský filmový festival od začátku až do konce. A to proto, že její nadace Vize 97 je oficiálním neziskovým partnerem. Má tak spoustu času setkat se s mnoha slavnými návštěvníky filmového svátku. Mezi ty pochopitelně patřil i Dustin Hoffman, který byl hvězdou festivalového zahájení. S ním se však Havlová nepotkala poprvé.
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Na tohle Dagmar Havlová jen tak nezapomene. Když se po více než dvaceti letech znovu potkala s hollywoodskou hvězdou Dustinem Hoffmanem, čekalo ji obrovské překvapení. Slavný herec si totiž pamatoval detail z jejich prvního setkání, který bývalou první dámu naprosto dojal.
Herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová si letos užije karlovarský filmový festival od začátku až do konce. A to proto, že její nadace Vize 97 je oficiálním neziskovým partnerem. Má tak spoustu času setkat se s mnoha slavnými návštěvníky filmového svátku. Mezi ty pochopitelně patřil i Dustin Hoffman, který byl hvězdou festivalového zahájení. S ním se však Havlová nepotkala poprvé.
S hollywoodskou hvězdou se zná díky svému zesnulému manželovi Václavu Havlovi. „Můj muž chtěl, abych ho všude doprovázela, a tak jsem s ním před 20 lety letěla do New Yorku na setkání se světovými herci, jako byl Jack Nicholson nebo Dustin Hoffman, i když jsem měla našestkrát zlomené chodidlo a byla jsem na invalidním vozíčku. Zranila jsem se vinou techniků, kteří špatně postavili schody ve hře Chvíle pravdy, kde jsme hráli pouze s Petrem Kostkou,“ zavzpomínala pro Blesk Havlová.
A i když tak první setkání neproběhlo za ideálních okolností, má na něj jen ty nejlepší vzpomínky. „Za velkých bolestí jsem se do New Yorku dopravila a tam mi tu nohu zachránili. Vašek mě na to setkání dotlačil na kolečkovém křesle a Dustin se ke mně strašně hezky choval, nosil mi laskominy, vodu a ptal se, jak mi je,“ pochválila slavného herce, který se zachoval jako opravdový gentleman.
Přestože od tohoto okamžiku uplynulo už hodně vody, Hoffman překvapil tím, že si na setkání dobře pamatoval a zmínil ho letos ve Varech, kdy se s Havlovou znovu sešli. „Představte si, že on si na to tady na té večeři vzpomněl. Když jsem se mu představila, tak on řekl: Já si vás pamatuji a už je ta noha v pořádku? Bylo to strašně milé. Je to laskavý člověk a velký gentleman,“ netajila své nadšení bývalá první dáma.
Její program ve Varech je narvaný k prasknutí, a tak nezbývá příliš času na odpočinek. To jí ale dle jejích slov nevadí. „Jsem zvyklá nespat, protože když točím třeba dvanáct až čtrnáct hodin denně, tak toho spánku není moc. Beru to tady, jako když točím. Naštěstí moje asistentka přesně ví, kde a v kolik mám být, říkám tomu minutovník,“ pochválila svou spolupracovnici.