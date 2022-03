Kotek v televizi urazil Saskii Burešovou. Omluvu nepřijala a označila jej za burana

Moderátorka Saskia Burešová zažila podle vlastních slov během své kariéry už mnoho. Nedávné chování Vojtěcha Kotka ji vyvedlo z míry. Herec totiž v pořadu Máme rádi Česko vyprávěl historku, která k ní byla velmi neuctivá. "Můj známý měl na návštěvě před šesti sedmi lety kamaráda z Ameriky. A viděl u nás v televizi nějaký pořad, který moderovala Saskia Burešová. A řekl tomu mému kamarádovi neuvěřitelnou věc. Že nechápe, jak je možné, že je Česká republika takhle dopředu před Amerikou. Že u nás, tady v Česku, moderují pořady trans lidi," vyprávěl v soutěži Máme rádi Česko Kotek.

Pětasedmdesátiletou Burešovou, která v České televizi uvádí pořad Kalendárium, na to upozornili novináři ještě před odvysíláním pořadu a ona se rozhodla jednat. "Sehnala jsem si číslo na Vojtu Kotka a zavolala mu. Omlouval se, že to bylo vytržené z kontextu," vyprávěla moderátorka v pořadu Face to face. "Řekla jsem mu, ať to kouká vyřídit, ať to vystřihnou, nebo s tím něco udělají. Za půl hodiny volal, že to vystřihnout nejde, protože už to bylo na schvalovací projekci." Jenže tomu Burešová, která je padesát let vdaná za televizního režiséra Petra Obdržálka, prostě neuvěřila s tím, že pořad, který je předtočený, jde vždy nějak upravit.

Šok pro ni přišel v okamžiku, kdy si zmíněný díl, jenž se vysílal 11. března, pustila. Nejen, že tam Kotkova historka zůstala, ale posloužila jako odrazový můstek pro další vtipy na její adresu. "Udělali si z toho takový ping-pong," svěřila se Burešová.

I na základě toho se rozhodla odmítnout účast na natáčení zábavné soutěže Inkognito, kam ji pozvala TV Prima a kde se jí měl Kotek s kyticí omluvit. "Řekla jsem si, že nemůžu jít do prostředí, které je vůči mně velmi nekorektní, ba přímo nepřátelské," vysvětluje Burešová. Do produkce napsala zprávu s dovětkem adresovaným přímo Kotkovi. "Vzkázala jsem po produkční Kotkovi, aby místo té kytice dal raději nějaké pěkné peníze na Ukrajinu."

Přesto se televizní stálice snaží být nad věcí. "Mě to rozhodně nemohlo ponížit, protože duševní buranství mě nemůže ponížit. Mně na tom vadila jedna věc. Člověk, který se objevuje ve veřejném prostoru, musí počítat s tím, že ho občas někde properou, třeba v bulváru, já bych mohla vyprávět. Ale že si z vás dělají srandu lidé, kteří nejsou vašimi vrstevníky a vůbec vás neznají, to je opravdu opovrženíhodné. To je otázka inteligence," dodala důrazně.