Dům za téměř 23 milionů a hypotéka s úrokem 4,79 %: Josef Kokta vysvětlil, jak na ni Ornella dosáhla

Influencerka Ornella Koktová investovala do nového bydlení a pořídila si dům v hodnotě bezmála 23 milionů korun. Její sledující okamžitě začali řešit, jak mohla na tak vysokou hypotéku vůbec dosáhnout. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat – a přišla přímo od jejího bývalého manžela Josefa Kokty. Ukázalo se totiž, že přestože Ornella oznámila rozvod teprve nedávno, formálně spolu už několik let nebyli. Dluhy někdejšího podnikatele mohly ohrozit nejen její podnikání, ale i samotné schválení úvěru na nové bydlení.
Ornella Koktová si pořídila nové bydlení za bezmála 23 milionů korun a mezi fanoušky se okamžitě rozjela lavina dotazů, jak mohla tak vysokou hypotéku získat. Do spekulací teď promluvil její exmanžel Josef Kokta, který v komentářích vše utnul: banky prý půjčují jen těm, kdo mají prokazatelný příjem – a Ornella si na to podle něj vydělala každodenní prací.
Na koupi nemovitosti si Ornella vzala hypotéku s úrokovou sazbou 4,79 %, což mezi fanoušky vyvolalo řadu spekulací. Ty se ale její exmanžel rozhodl rychle vyvrátit. Přestože spolu nadále žijí ve společné domácnosti a vychovávají děti, finanční závazky podle něj nehrály při schvalování hypotéky roli. „Banky půjčí jen těm, kteří na to mají příjem, a věřte, že ona má, takže jí to dali… Ale k tomu se propracovala každodenní prací v byznysu,“ napsal Josef Kokta v komentářích na sociálních sítích.
Rozvod kvůli penězům
V době, kdy se dali dohromady, byl podle dostupných informací byl Kokta finančně zajištěný. Situace se však v průběhu let změnila. Přesto po jeho boku zůstala i ve chvíli, kdy přišel o majetek a potýkal se se zdravotními problémy — navzdory nesouhlasu svých rodičů. „Radili mi, ať s ním nejsem, že je k ničemu. Já měla před domem ctitele, co jezdili v Maserati, vlastnili obrovské společnosti… a zamiluji se do chlapa, co má deset let staré auto, kterému soukromě říkám vrak,“ přiznala Ornella. Když si spolu začali románek, byl Josef Kokta také ženatý s Gabrielou Partyšovou. Jakmile vyšlo najevo, že je jeho mladičká milenka těhotná, následoval rozvod, který byl prvním krokem na cestě ke dnu.
„Začalo to rozvodem s Gábinou. Nechal jsem jí všechen majetek, já si ponechal jen svou práci. Neměl jsem důvod pochybovat, že nebude dobře. Bral jsem sto padesát tisíc měsíčně a zisk měl být dvacet milionů ročně,“ popsal Kokta Blesku, jakou měl v té době životní úroveň. Navíc měl před sebou velké pracovní plány. „Jednalo se o projekt televize Prima a Googlu. Jenže mě ani nenapadlo, že investor ze zahraničí by se mohl stáhnout. A to se stalo,“ posteskl si zkrachovalý podnikatel.
„V tu dobu se hroutila burza s akciemi a já dostal ‚spásnou‘ myšlenku. Měl jsem kreditní kartu a na ní čtyři sta tisíc, tak jsem je vybral a investoval do jednoho projektu na Slovensku,“ myslel si Kokta, že svou finanční situaci zachrání. Bohužel to ale nedopadlo, jak mělo. „Člověk, přes kterého jsem investoval, přestal komunikovat a já potřeboval splácet kreditku. Ten dluh nevznikne hned, ale stále roste, až narostl na 1,6 milionu. Ten dodnes splácím,“ přiznal s tím, že ho v té době zachránila právě Ornella, která začala podnikat. „Po všech těch finančních krachách jsem si uměl vážit, jak se o mě starala. Každá jiná by mě poslala do háje,“ je si vědom Kokta, který do manželčiny firmy vložil své zkušenosti. „Všechny dluhy jsou na Pepu, já žádné neměla. Proto jsem mohla začít podnikat. Pepa mě vedl a stal se mým mentorem. Bez něj bych to nedokázala,“ dodala Ornella, která tvrdí, že jsou s manželem sehraný tým.