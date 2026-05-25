Přestože na to podle mnohých nevypadá, zpěvák Martin Maxa je už dva roky ve starobním důchodu. S jeho výší ale rozhodně spokojený není a na rovinu říká, že pokud by neměl jiné příjmy, jen těžko by dokázal vyžít. „Stačí mi to tak na cigarety,“ říká s nadsázkou Maxa.
„Důchod mi stačí akorát na cigára,“ stěžuje si na výši penze Martin Maxa
Zpěvák Martin Maxa překvapil upřímnou zpovědí o svém životě v důchodu. Přestože je už dva roky starobním důchodcem, přiznává, že z penze by dnes jen těžko vyžil. Otevřeně promluvil nejen o financích a divokých letech, kdy vydělané peníze rychle utrácel, ale také o obavách ze stáří a těžké nemoci své maminky.
„Na druhou stranu, když mi to na účtu toho dvanáctého nebo třináctého přistane, potěší mě, že mi přijdou prachy zadarmo,“ dodal se smíchem pro web Super.cz. Maxa ale naštěstí není odkázaný jen na státní příspěvek. Provozuje penzion a velmi úspěšný je také coby výtvarník. Jeho obrazy se v Německu prodávaly za statisícové částky. Martin ale přiznává, že v době největší slávy nemyslel na zadní vrátka.
„V době, kdy jsem hodně prodával a vystavoval v Německu, tak jsem byl větší divočák než teď. S těma prachama, co jsem vydělával, jsem uměl taky pěkně zamávat. Hodně jsem cestoval a šlo to hodně do větru. Ale vůbec toho nelituju, zase jsem měl spoustu zážitků,“ říká smířeně. Nyní už ale přemýšlí jinak. Rád by se zajistil natolik, aby o něj bylo postaráno v okamžiku, kdy už to nezvládne sám.
„Už jsem ve věku, kdy musím umět počítat, protože už se blíží i ty kritické roky. Vytvářím kolem sebe prostředí, které samo generuje hodnoty. Žiju sám a chci, až budu úplně starý, být natolik bohatý, abych kolem sebe mohl mít třeba dvě opravdu pečlivé ošetřovatelky,“ naznačil své plány. Dobře ví, o čem mluví, protože jeho maminka žije v domově důchodců. Tam je ale hlavně ze zdravotních důvodů.
„Maminka má opravdu těžkého Alzheimera, jsem rád, když mě vůbec pozná. Tam už je pečovatelská služba potřeba čtyřiadvacet hodin denně. Naštěstí to tam má moc hezké a jsou tam úžasné sestřičky, kterým bych chtěl moc poděkovat. Takže kdybych na tom byl jako maminka, tak klidně budu i v takovém domově, to by bylo nezbytné. Ale chtěl bych být takový pěkný navoněný dědeček, o kterého je dobře postaráno,“ uzavírá optimisticky.