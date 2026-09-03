Rozlehlý areál byl ještě v minulosti Soukupovým majetkem. Kvůli jeho finančním problémům ale skončil v dražbě a v roce 2024 ho získalo hlavní město. Za komplex Praha zaplatila 650 milionů korun. Soukup přesto část prostor dál využíval, aniž by měl s městem uzavřenou standardní nájemní smlouvu.
Drsný zásah magistrátu. Soukup se kvůli dluhu nedostane do míst, kde má i trvalé bydliště
Jaromír Soukup má další problém. Bývalý majitel TV Barrandov už se nemůže volně dostat do branického komplexu, kde má kanceláře a zároveň vedené trvalé bydliště. Budova totiž už téměř dva roky nepatří jemu, ale hlavnímu městu Praze. Magistrát nyní podnikateli zablokoval přístup kvůli dluhu, který se podle radního pro majetek Adama Zábranského vyšplhal přibližně na 940 tisíc korun.
Situaci se Praha snažila řešit prostřednictvím své správcovské společnosti TCP. Se Soukupem se dohodla, že svůj dluh uhradí, a pokud bude dohodu dodržovat, může následně přijít na řadu jednání o řádném pronájmu prostor. Termín pro zaplacení však na konci srpna uplynul a peníze v požadované výši nepřišly.
„Nezaplatil, tak mu byl zablokován přístup. Nemůže vstupovat do prostor, které užíval. Dluží zhruba 940 tisíc,“ řekl Deníku N pražský radní Adam Zábranský. Magistrát podle něj zvažoval i možnost, že by Soukup dostal na úhradu více času. Radní však takový postup odmítl. „Za mě to ale nepřichází v úvahu, to by byl výsměch,“ uvedl.
Teoretická možnost, že by Praha se Soukupem o nájemní smlouvě ještě jednala, podle Zábranského existuje v případě, že by podnikatel celý dluh okamžitě vyrovnal. Ani pak by ale radní vzhledem k dosavadní platební morálce takový krok příliš nedoporučoval.
Soukup uvedl, že o rozhodnutí města ví, v poslední době se jím ale kvůli svému zdravotnímu stavu nezabýval. Na začátku srpna byl totiž napaden a skončil v nemocnici, kde podstoupil operaci levé ruky. Zároveň přiznal, že částku téměř milion korun není schopen zaplatit najednou. Správcovskou společnost TCP nicméně telefonicky kontaktoval.
Podle předsedy představenstva TCP Josefa Bláhy pak skutečně alespoň část peněz poslal. „Před čtvrt hodinou mi volal, že poslal zhruba 200 tisíc korun. I tak tam ale zůstane dluh za více než čtyři měsíce, což je více, než běžně akceptujeme,“ uvedl Bláha.
O Soukupově dalším působení v branickém areálu tak zatím definitivně rozhodnuto není. TCP nyní podle Bláhy zvažuje, zda mu umožní v prostorách zůstat v případě, že další část dluhu doplatí. Ve hře je totiž i čistě praktická otázka, zda je pro město výhodnější mít objekt neobsazený, nebo v něm ponechat nájemce, který alespoň část plateb průběžně hradí.