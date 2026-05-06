Od května budou moci televizní diváci sledovat nový seriál Inspekce, ve kterém statného detektiva ztvárnil herec a zpěvák Vojtěch Dyk. Ten v minulosti tak trochu v žertu prohlásil, že když česká produkce potřebuje svalnatého hrdinu, obsadí herce ze Slovenska, protože Češi jsou všichni oplácaní. A ani sebe nepovažuje za kdovíjak přitažlivého.
Drsné přiznání Vojtěcha Dyka: Vedle synů své ženy si prý připadá jako outsider
Přestože v novém seriálu ztvárňuje statného detektiva, doma si Vojtěch Dyk přitažlivě rozhodně nepřipadá. Herec překvapil nečekaně otevřeným přiznáním, že vedle vysekaných synů své manželky Tatiany Dykové ztrácí půdu pod nohama.
„Já se tam naštěstí nějak nepromenuju. Taky se snažím pořád cvičit, ale v určitém věku to jde hůř,“ přiznal se smíchem v pořadu 7 pádů Honzy Dědka s tím, že doma má velkou konkurenci v podobě dospělých synů své manželky Tatiany Dykové. Ta má z prvního svazku s Pavlem Čechákem jednadvacetiletého Františka a devatenáctiletého Cyrila. A ti dle slov nevlastního otce na životosprávu velmi dbají.
„Je to těžké. Doma mám dva kluky, kteří se zhlédli v posilování a chodí tam ti krásní, šlachovití už chlapi a vždycky si třeba vyfotí jídlo a asi umělá inteligence jim říká, kolik to má kalorií, kolik to zítra bude mít kalorií a tak,“ zažertoval Dyk, který je známý svým negativním postojem k moderním technologiích a dobrovolně používá tlačítkový telefon, aby se izoloval od světa sociálních sítí.
Roli v detektivním seriálu zvažoval i proto, že mu tento žánr není příliš blízký. „Poprvé jsem hrál s pistolkou. Já jsem nadšený. Nevyhledávám to, já ani na detektivky nekoukám. Ale tohle mě zaujalo díky scénáři. Scénáře byly fantastické. A když si ve dvanácti hraješ na vojáka, tak s tou pistolí to bylo takové zakončení toho dospívání,“ vyprávěl s úsměvem s tím, že rozhodně nemá touhu po další roli, kde by musel držet zbraň.