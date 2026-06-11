Dnes je modelka a influencerka Veronice Biasiol šťastná po boku Matěje Dejdara, syna herce Martina Dejdara. V nedávné minulosti ale tvořila pár s pokerovou hráčkou Bárou Mlejnkovou. A i když se zdálo, že jejich rozchod je vyřešený, opak je pravdou. Ve svém podcast Biasiol přišla s obviněním nejen z nevěry Mlejnkové, ale také z toho, že ji fyzicky napadla.
Drsné obvinění po rozchodu: Biasiol tvrdí, že ji Bára Mlejnková fyzicky napadla
Modelka a influencerka Veronika Biasiol otevřela velmi bolestivou kapitolu svého života. Ve svém podcastu obvinila bývalou partnerku Báru Mlejnkovou nejen z nevěry, ale také z fyzického napadení, po kterém měla skončit s monokly a podlitinami. Do celé kauzy navíc nečekaně zatáhla i moderátorku Evu Decastelo, která její tvrzení rázně odmítla.
„Přišly jsme domů, Bára ve stavu, v jakém byla, já jsem byla absolutně střízlivá a tu noc se mnou chtěla spát hodně. Nebylo to pro mě úplně normální, tak jí říkám, Baru, takhle s tebou spát nechci, tohle mě ani nepřitahuje. Klekla si na mě a řekla: Jestli si myslíš, že u mě doma budeš spát s tou d*vkou z Ostravy a se mnou ne, tak to si na omylu,“ uvedla Biasiol na mikrofon.
„Skončila jsem totálně domlácená, s monokly, černým uchem, a podlitinami,“ šokovala dále Veronica. „Když vám tohle někdo udělá, tak se nemáte absolutně sílu zvednout a odejít. Pamatuju si, jak mi řekla, že když ona mi odpustila Alici, že já jí musím odpustit tohle a že už se to nikdy nestane, ale jestli si uvědomuju, že jsem si to vlastně zasloužila,“ vrátila se Veronice ještě k nepříjemnému zážitku.
A přišla také s obviněním z nevěry. Mlejnková si prý začala se známou moderátorkou Evou Decastelo. „Bára asi dva dny nespala a napsala nějaké výlevy na instagram. Když jsem se ráno probudila, tak seděla naproti mně a řekla mi, že jsem si měla vybrat někoho hodnotnějšího, jako to udělala ona. Vypadlo z ní, že než odjela na Survivor, tak… Ukázala mi fotky Evy Decastelo, která ji před odletem na Survivor posílala nahé fotky z vany a psala jí, že až se vrátí, tak na ni bude takhle čekat,“ šokovala svými slovy.
To ale moderátorku jen pobavilo a zcela toto tvrzení odmítá. „To se ke mně ještě nedostalo. Je to vtipné. Ale ne, nic jsem s ní (Bárou Mlejnkovou) neměla,“ řekla se smíchem redakci Expresu. „Znám se s Bárou i Veronickou už roky, takže vůbec nevím, co se děje. To je nějaká blbost. Nevím, co to Veronicu napadlo, nesmysly fakt neřeším,“ uzavřela pobaveně.
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Zdroj: podcast Veroniky Biasiol