Vojtěch Dyk patří k umělcům, které je těžké zařadit do jediné škatulky. Zpívá, hraje, pohybuje se mezi divadlem, filmem i vlastní hudební tvorbou a za roky na scéně několikrát změnil směr. S blížícími se čtyřicátými narozeninami ale působí jako člověk, který už nepotřebuje být všude a mít všechno. Výrazně ho podle vlastních slov změnila manželka Tatiana Dyková a stále větší odstup si drží také od světa sociálních sítí a moderních technologií. Odpovědi na důležité otázky raději hledá v přírodě.
Dřív chtěl všechno. Vojtěch Dyk dnes přiznává, že štěstí našel úplně jinde
Vojtěch Dyk vstupuje do čtyřicítky s jinými prioritami než před lety, kdy chtěl stihnout všechno. Přiznává, že ho manželství s Tatianou výrazně změnilo, místo materiálních věcí dnes staví na první místo rodinu a čím dál víc utíká od technologií k přírodě, kde podle svých slov nachází odpovědi na to podstatné.
Vojtěch Dyk se narodil do rodiny, ve které měly kultura a knihy přirozené místo. Jeho otcem byl literární historik a spisovatel Radko Pytlík, matkou Věra Dyková, majitelka nakladatelství Emporius. Vyrůstal v pražských Holešovicích a už od sedmi let zpíval v chlapeckém sboru Pueri gaudentes.
Paradoxně právě knihám se jako dítě vyhýbal. „Asi šlo o druh vzdoru. Když jste obklopeni knížkami, a u nás jich bylo opravdu hodně, tak se vám prostě nechce,“ přiznal v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka.
Ke čtení se dostal až během studia na gymnáziu, kde ho ovlivnila jedna z profesorek. „Kvůli paní profesorce a jejímu stylu výuky. Začalo mě to strašně bavit. A od té doby čtu pořád. Neustále mám nějakou knihu u postele, ať už je to dílo odborné, nebo beletrie.“
Nechtěl zůstat jen u jedné role
Po Konzervatoři Jaroslava Ježka vystudoval DAMU a následovalo angažmá v Národním divadle. Objevil se například v Lucerně, Sněhové královně, Radúzovi a Mahuleně nebo Žebrácké opeře. Výraznou příležitostí pro něj byla také Bernsteinova Mše, v níž ztvárnil hlavní roli Celebranta.
Před kamerou debutoval v roce 2006 v seriálu Letiště a postupně se objevil v řadě divácky úspěšných filmů. Publikum si ho mohlo zapamatovat například z komedie Ženy v pokušení, pohádky Tři bratři nebo dramatu Andělé všedního dne.
Sám však časem začal mít pocit, že se jeho filmové postavy příliš opakují. „Dřív jsem hrál většinou veselé právníky nebo svůdníky. Nechci říct, že by mě to nebavilo, ale měl jsem pocit, že ve filmech pořád ztvárňuju podobný typ rolí, že se nikam neposouvám. Přišlo mi, že je načase přešaltovat někam jinam, a tak jsem ty trochu přitroublé role přestal brát a začal jsem si naopak přát role, při kterých by mohlo jít i o něco hlubšího,“ řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Právě tuto změnu mu nabídly například filmy Zpráva o záchraně mrtvého a Il Boemo, které vznikaly během pandemie.
Dyk ale nikdy nechtěl být pouze hercem. Stejně důležitá pro něj vždy byla hudba a sám odmítá představu, že by si měl mezi oběma profesemi vybrat.
„Lidi se mě ptají, proč nedělám radši jenom hudbu nebo jenom herectví. Ono to nejde, člověk je člověk a je z nějakých střípků poskládaný a každý střípek v nějakém časovém období vyplyne na povrch. Mně vždycky většina z nich vyplyne v dobu, když něco dělám, takže se nedokážu oprostit od toho, abych dělal jenom jednu věc,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy.
Nightwork, swing i vlastní cesta
Velkou popularitu mu přinesla kapela Nightwork. Její členové dokázali propojit hudbu s humorem, divadlem a výraznou komunikací s publikem. Jedním z nejznámějších hitů se stalo Globální oteplování, jehož videoklip vzbudil pozornost i scénou, ve které se Dyk líbal s Jakubem Prachařem.
Vedle toho účinkoval v lyrikálu Kudykam Michala Horáčka a Petra Hapky a za dvojroli Sherlocka Holmese a Arthura Conana Doylea v muzikálu Legenda jménem Holmes získal Thálii.
Dlouhá léta byl spojen také s brněnským B-Side Bandem. Společné působení skončilo v roce 2023. „Zažili jsme spolu mnoho úžasných koncertů, festivalů, různých neobyčejných vystoupení a moc jsme si to užili. Z hudebního světa nemizíme, nebojte,“ oznámili tehdy společně. „Pokračujeme každý svojí cestou. Vojtěch Dyk jako Vojtěch Dyk. B-Side Band jako B-Side Band. Všichni v různých hudebních projektech.“
Dyk se poté mohl více soustředit na vlastní projekt D.Y.K., který založil už v roce 2019. Anglicky zpívané album vznikalo v New Yorku a spolupracovali na něm mimo jiné držitel Grammy Ondřej Pivec a americká zpěvačka Kennedy. Projekt Dykovi vynesl také nominaci na Anděla v kategorii Zpěvák roku.
Tatiana mu změnila pohled na život
Vedle práce se postupně měnily také Dykovy životní priority. V roce 2019 si vzal herečku Tatianu Dykovou, dříve Vilhelmovou, s níž má syna Aloise. Součástí rodiny jsou také její dva synové z předchozího manželství, František a Cyril.
Právě manželce Dyk připisuje velký podíl na tom, že dnes přemýšlí o životě jinak než dřív.
„Hodně jsem bagroval a měl pocit, že musím všechno mít. Natáčení, zkoušky, hraní, pak flaška a druhý den to samé. Hodně jsem se ale posunul, Táňa mě změnila. Na materiálních věcech mi už tolik nezáleží, důležitější je rodina, moje žena a třeba cestování,“ prozradil.
S tím souvisí i jeho vztah k vlastní popularitě. Zatímco pro řadu známých osobností jsou sociální sítě běžnou součástí práce, Dyk se do pravidelného sdílení soukromí příliš nehrne.
„Kdybych zveřejňoval, jak jsem se vykadil nebo jak se vykadilo moje dítě, měl bych mnohem jednodušší život. Lidé by to lajkovali a já bych dostával reklamní zakázky od firem, které by mi dávaly věci zadarmo. Nemusel bych kupovat plínky a dítě bych vozil v novém kočárku. Na druhou stranu si říkám, proč to dělat. Když člověk dostane všechno zadarmo, tak si toho přestane vážit. Navíc chci život žít, ne ho točit a myslím, že bych se v prostředí sociálních sítí ani neuměl chovat.“
„Technologii nemám rád a ona nemá ráda mě“
Jeho odstup od moderních technologií není jen otázkou sociálních sítí. Dyk otevřeně přiznává, že ho svět digitálních novinek příliš nefascinuje.
„Pro mě je fascinující vesmír a ne něco umělého,“ řekl ve Spotlightu. A se sobě vlastním humorem dodal: „Pro mě je fascinující i Nokie… Já tu technologii nemám rád a ona nemá ráda mě.“ Když potřebuje zpomalit nebo přemýšlet o důležitých věcech, obrací se naopak k přírodě.
„Někdy cítím, že ji potřebuji. Vždycky si uvědomím, že v přírodě všechno je. Když se koukneš na koloběh, jak to funguje? Je to neuvěřitelný zdroj inspirace, jsou to naše kořeny a my se tím vším betonem a telefony, do kterých se uzavíráme, od toho úplně odstřiháváme.“
Poslední dny s otcem změnily pohled na odcházení
Silně se do jeho života zapsala také smrt otce Radka Pytlíka. Rodina se na konci jeho života rozhodla vzít ho z nemocnice domů a právě několik posledních dnů, které spolu strávili, Dyk později označil za jednu z nejintenzivnějších zkušeností svého života.
„My jsme cítili a věděli, že táta chtěl domů. My jsme ho také chtěli mít doma, ani nevíme proč. Já, moje máma a ségra, byli jsme u toho, když odcházel, střídali jsme se, měli jsme vyloženě služby, aby si každý mohl odpočinout.“ Přestože šlo o bolestné období, Dyk na něj nevzpomíná pouze se smutkem.
„Byly to sice jen čtyři dny, ale byly to jedny z nejkrásnějších dnů v mým životě,“ svěřil se v podcastu Cesta domů.
Čtyřicítku Dyk vítá jako člověk, který má za sebou mimořádně pestrou profesní cestu, ale zároveň už mnohem jasněji ví, co pro něj v životě znamená nejvíc. Kariéra zůstává důležitá, stejně jako hudba a herectví. Vedle nich ale stojí rodina, schopnost zpomalit a snaha nenechat si vlastní život pohltit světem, který neustále vyžaduje pozornost. Možná právě proto dnes místo dalšího displeje mnohem raději hledí do lesa, na oblohu nebo do knihy položené vedle postele.