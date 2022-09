Drew Barrymore o sexu raději jen sní. "Vydržím bez něj roky," říká herečka

Ve svém televizním pořadu probírala Drew Barrymore se spolumoderátorem Rossem Matthewsem herce Andrewa Garfielda, který kvůli přípravě na jednu ze svých rolí strávil půl roku v dobrovolném celibátu. To však hostitelku pořadu nijak nezarazilo. "Co je se mnou špatně, že mi šest měsíců nepřipadá jako moc dlouhá doba?" řekla se smíchem. A dodala, že bez intimních hrátek jí nedělá problém vydržet roky.

Již dříve ale herečka přiznala, že občas mívá velmi živé erotické sny. "Myslím, že to je jediné místo, kde se mi v poslední době děje něco akčního," prohlásila Barrymore letos v březnu a naznačila tak, že její milostný život právě teď za moc nestojí. Herečka také prozradila, že v těchto snech se občas objevují její bývalí partneři. "Sny, to je bezpečný prostor, kde se dá vyřešit spousta věcí."

Sedmačtyřicetiletá hvězda Charlieho andílků byla během svého života zatím třikrát vdaná, nejdelší manželství ale trvalo pouhé čtyři roky. "Když se s někým rozejdete, řeknete si, že to nefungovalo, ale když se rozvádíte, je to selhání. Je to dokonce vaše největší selhání. Stydíte se za to. Těžko se tím prochází," prohlásila po svém třetím rozvodu.