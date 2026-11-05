Znepokojivé vzkazy Jarka Šimka začaly v poslední době přitahovat stále větší pozornost. Na svém facebookovém profilu zveřejňoval dlouhá prohlášení, v nichž popisoval údajné pronásledování a obavy o vlastní bezpečí. Obracel se také na státní instituce a politiky, od kterých požadoval pomoc.
Dramatický zásah u Jarka Šimka má smutné pozadí. O úzkostech a kolapsech mluvil už před deseti lety
Zpěvák a skladatel Jarek Šimek, někdejší blízký spolupracovník Ivety Bartošové, v posledních týdnech vyvolával obavy svými příspěvky na sociálních sítích. Opakovaně psal o ohrožení vlastního života a žádal o pomoc představitele státu. Situace nakonec vyústila v policejní pátrání. Hudebník přitom už před lety otevřeně hovořil o úzkostech, panických atakách i léčbě antidepresivy.
Znepokojivé vzkazy Jarka Šimka začaly v poslední době přitahovat stále větší pozornost. Na svém facebookovém profilu zveřejňoval dlouhá prohlášení, v nichž popisoval údajné pronásledování a obavy o vlastní bezpečí. Obracel se také na státní instituce a politiky, od kterých požadoval pomoc.
V jednom z videí natočených v autě se ostře vyjadřoval také na adresu ministra Metnara. „Měl jsem strach o život. Chtěli jste mě pravděpodobně zavraždit. Chci to prověřit, celou vaší digitální stopu, od A až do Z,“ prohlašoval hudebník. Jeho vystupování vyvolalo obavy mezi fanoušky i lidmi z jeho okolí. Podle informací serveru eXtra.cz měl Petr policii upozornit na možnost, že by si zpěvák mohl ublížit. Následně po něm bylo vyhlášeno pátrání.
Policisté ho našli v restauraci. Zásah si sám natáčel
Pátrání nakonec skončilo v restauraci, kde Šimka kontaktovali policisté. Hudebník jejich přítomnosti nerozuměl a proti postupu se ohrazoval. Celé setkání navíc zaznamenával na mobilní telefon a video následně zveřejnil na sociálních sítích. „Policie České republiky mě chce zadržet. Jakým právem, pane?“ ptal se jednoho ze zasahujících policistů.
Ten se mu snažil vysvětlit, že důvodem jsou především obavy o jeho bezpečí. „Bojím se o váš život, kolegové se bojí o váš život a zdraví,“ odpověděl mu. „Policie České republiky mě chce zadržet. Jakým právem, pane?“ ptal se hudebník policisty na zveřejněném videu. Odpověď byla jasná. „Bojím se o váš život, kolegové se bojí o váš život a zdraví,“ vysvětlil mu zasahující policista. Jak je z videa zřejmé, tak za celou akcí stály především obavy o Šimkův aktuální stav.
VIDEO: Policie po Šimkovi vyhlásila pátrání. Zajistili ho v restauraci, zpěvák sdílel video ze zásahu
Šimek však trval na tom, že žádné lékařské vyšetření nepotřebuje. Podle svého přesvědčení se stal obětí nedorozumění, které vyvolalo upozornění od jiné osoby. „Podívejte se na můj Facebook. Na žádné vyšetření nemusím. K. zpunktovala všechny, že chci spáchat sebevraždu a nějaké nesmysly, tak to tu řeší policie,“ vysvětloval zpěvák.
Psychické problémy přiznal už před deseti lety
Současné události přitom připomínají období, o kterém Šimek veřejně promluvil už v roce 2016. Tehdy přiznal, že se potýká s vážnými psychickými obtížemi, které spojoval především s dlouhodobým stresem, pracovním přetížením a neschopností odpočívat. Sám o sobě říkal, že nedokáže odmítat pracovní nabídky, hromadí povinnosti a následně nezvládá tlak, který si tím vytváří. Výsledkem byly úzkosti, vyčerpání a opakované kolapsy. Přiznal také, že ho trápí finanční problémy. „Potřebuji odbornou pomoc,“ svěřil se tehdy serveru Super.cz.
Vysvětloval, že se dostával do stavů, kdy nebyl schopný běžně fungovat. Popisoval pocity marnosti, silné úzkosti i problémy se soustředěním. V té době se podle svých slov odbornému vyšetření vyhýbal, protože se obával, že by mu případná léčba mohla komplikovat hudební tvorbu. Postupně si ale začal uvědomovat, že bez změny životního stylu své potíže nezvládne.
Bál se, že umírá. Nakonec skončil na antidepresivech
O dva roky později přišlo další náročné období. Šimek v prosinci 2018 popsal, jak se jeho zdravotní stav prudce zhoršil po vyčerpávajícím natáčení dvou videoklipů. Pracoval tehdy ve vysokém tempu, téměř nespal a zanedbával odpočinek. Následně začal pociťovat brnění těla, obtížně se mu dýchalo, necítil část obličeje a trápil ho silný tlak na hrudi. Obával se, že má vážné tělesné onemocnění. Opakovaně proto vyhledával lékařskou pomoc. Podstoupil vyšetření srdce, plic i dalších orgánů, než se ukázalo, že jeho problémy mohou souviset s psychikou.
„Měl jsem panické ataky, které se mi už probourávaly do depresí,“ popsal tehdy. Lékař mu následně předepsal antidepresiva. Zpěvák přiznal, že první období léčby pro něj bylo mimořádně náročné. Nedokázal komunikovat s lidmi, vadily mu hlasité zvuky i větší společnost a obtížně se soustředil. Právě tehdy začal podle svých slov mnohem lépe chápat psychické trápení Ivety Bartošové, s níž v minulosti úzce spolupracoval. Vzpomínal také na tragické osudy Petra Muka a skladatele Karla Svobody. Obával se, aby ho nepotkalo něco podobného.
Musel změnit celý život. Potíže se ale později vrátily
Šimek se tehdy rozhodl výrazně omezit pracovní tempo a začal se více věnovat svému zdraví. Pravidelně cvičil, zkoušel jógu a pilates, chodil na masáže a snažil se dodržovat pravidelný spánkový režim. Postupně se jeho stav podle vlastních slov zlepšoval. Vrátil se do nahrávacího studia a začal znovu pracovat na hudbě. Svou náročnou životní zkušenost spojoval také s videoklipem k písni Bez křídel, který pro něj symbolizoval uzavření jedné těžké kapitoly.
Ani později však nebylo všechno bez problémů. V roce 2020 přiznal, že se mu občas vracejí depresivní stavy, zejména v období, kdy je málo slunečního světla. Další komplikace přišly v únoru 2021, kdy onemocněl covidem. Kvůli nepříjemným fyzickým příznakům, především dušnosti a bolestem na hrudi, se podle jeho vyjádření znovu objevily panické ataky. Přiznal, že se s těmito obtížemi dlouhodobě léčí.
S Ivetou Bartošovou ho spojovalo víc než jen natáčení písní
Jarek Šimek se na české hudební scéně pohybuje desítky let. V minulosti vystupoval také pod uměleckým jménem Shimi, účinkoval v muzikálech Pomáda a Popelka a jako skladatel či producent spolupracoval s Helenou Vondráčkovou, Evou Pilarovou a dalšími známými interprety. Největší pozornost mu však přinesla spolupráce s Ivetou Bartošovou, pro kterou skládal hudbu i texty a pomáhal jí s přípravou nového repertoáru. Během přibližně roční spolupráce společně nahráli sedm písní, které vyšly až po zpěvaččině smrti.
Šimek se v minulosti netajil tím, že ho její osud hluboce zasáhl. Když sám začal prožívat psychické obtíže, opakovaně vzpomínal na to, čím si Bartošová během života procházela.