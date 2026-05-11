Herec Miroslav Etzler si nejspíš představoval poklidný den se svým malým synem Samuelem úplně jinak. Místo rodinné idylky ale přišel scénář, který by vydal minimálně na napínavou epizodu kriminálky. Dvojice totiž uvízla ve výtahu. Ano, přesně v tom místě, kde se i dospělý člověk během pár minut začne ptát, jestli je tohle už ten moment, kdy začne přehodnocovat celý svůj život.
Dramatické chvíle Miroslava Etzlera: Se synkem Samuelem uvízl ve výtahu
Herec Miroslav Etzler zažil chvíle, které by nepřál žádnému rodiči. Společně se svým malým synem Samuelem totiž uvízl ve výtahu a z obyčejné cesty se během okamžiku stalo malé rodinné drama. Naštěstí všechno dobře dopadlo, ale na tenhle zážitek jen tak nezapomenou.
„Někdy žádný spěch nepomůže k tomu, že dojdete včas!“ napsal herec k videu na kterém je vidět, že se kabina zasekla mezi dvěma party. Zatímco dospělí by v takové chvíli většinou střídali paniku, googlení návodu na přežití a nenápadné mačkání všech tlačítek, malý Samuel situaci údajně zvládal s dětskou lehkostí. Přesně ten typ energie, kdy dítě bere krizovou situaci jako dobrodružství, zatímco rodič už v hlavě sepisuje závěť. Etzlerova partnerka Helena Bartalošová však duchapřítomně dokázala sehnat pomoc v podobě technika.
Naštěstí všechno dobře dopadlo a herec se synem byli brzy vysvobozeni. Celý incident tak nakonec skončil spíš jako historka, která se bude jednou vyprávět u rodinného stolu. A Miroslav Etzler má minimálně na nějakou dobu jasno — pokud bude mít na výběr mezi schody a výtahem, fitness challenge v podobě pěší chůze najednou nebude znít vůbec špatně.
Zdroj: Instagram Miroslava Etzlera