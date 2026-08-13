O víkendu proběhla v Praze tradiční akce na podporu queer komunity Pride. Tam pochopitelně nemohla chybět Lenka Králová, žena, která sama prošla změnou pohlaví a veřejně o tématu transgender mluví. V rámci akce došlo k incidentu, kdy policie odvedla další trans ženu, která měla napadnout policistku dohlížející na pořádek. Králová se k celé věci vyjádřila i proto, že zatčená žena jí už delší dobu pronásleduje.
Drama na Pride. Královou měla sledovat na každém kroku, pak napadla policistku
Na letošním Pridu došlo k incidentu, který měl mnohem děsivější pozadí, než se na první pohled zdálo. Jedna z účastnic skončila v rukou policie poté, co měla napadnout policistku. Podle Lenky Králové navíc nejde o náhodnou návštěvnici – žena ji má už delší dobu vyhledávat na veřejných akcích a její chování začíná být velmi znepokojivé.
„Poprvé jsem ji potkala na setkání příznivců jednoho malého lokálního pridu. Přijela tam přes půl republiky a zřejmě jen kvůli mně,“ píše na svém profilu Králová. Od té doby ji podle jejích slov tato žena pronásleduje a navštěvuje všechny akce, na kterých je také Králová. „Nemám to spočítané, ale těch akcí bylo určitě něco k deseti,“ tvrdí transgender aktivistka.
„Nejdřív jsem k ní měla soucit, že je psychicky labilní a osamělá. Tak jsem s ní na pár akcích dala dvouminutový small talk. Pak už mě to nějak začalo obtěžovat, a tak jsem ji začala ignorovat,“ popsala vývoj událostí s tím, že informovala své přátele, kteří ji na veřejných akcích začali chránit. Tak to bylo až do dne Pridu, kde se k ní žena opět dokázala přiblížit. Jen pár minut poté, co ji Králová opět odmítla, došlo k napadení policistky.
„Proběhlo to jen pár kroků od vchodu do skateparku, kde jsem ji těsně před tím razantně vykázala ze svého osobního prostoru. Jestli motorem takového chování byla momentální frustrace z mého odmítnutí, je samozřejmě spekulace, ale přijde mi to vlastně dost pravděpodobné,“ zamýšlí se Králová, která je z celé věci podle vlastních slov otřesená. V komentářích Králové sledující potvrzují, že mají se zmíněnou ženou velmi podobné zkušenosti. Otázkou tak zůstává, jestli bude moci policie zasáhnout i v tomto případě.