Podnikatelka Ornella Koktová se netají tím, že je velmi impulsivní a její hádky s otcem jejích tří dětí Josefem Koktou bývají velmi bouřlivé. Když se k tomu přidá i její touha mít věci perfektní a podle sebe, je na problém zaděláno. Včera u nich doma v Horoměřicích došlo dokonce na slzy a Kokta pak musel opustit dům.
Drama a slzy před schůzkou s Chladem. Ornella seřvala manžela, ten pak musel odejít z domu
Doma u Koktových bylo pořádně dusno. Ornella Koktová se s partnerem Josefem dostala do ostré hádky, která ji dokonce dohnala k slzám. Josef nakonec musel z domu pryč a řešit následky jejich konfliktu. A důvod celé scény? Ten je možná ještě bizarnější, než byste čekali.
Důvod byl přitom pro mnohé naprosto banální. Na včerejší večer měli Koktovi domluvenou večeři s přáteli. Těmi byli kontroverzní miliardář Richard Chlad a jeho mladá žena Anna Marie Kánská. Kokta si chtěl před „dvojitým rande“ zastřihnout vlasy, jenže výsledek nedopadl podle představ jeho partnerky. „Když jsem to uviděla, tak jsem se rozbrečela,“ přiznala na Instagramu Ornella s tím, že manžela následně seřvala.
Kokta pak musel opustit dům a vydat se do vyhlášeného barbershopu, kde mu rázná Ornella domluvila stříhání, a doufala, že profesionál zachrání situaci. To se také podařilo a ona se následně pochlubila snímkem muže svého života s novým sestřihem.
Na večeři, která proběhla v luxusním podniku na na Malé Straně, pak vyrazila v sexy krátkých šatech s odvážným výstřihem. Chlad se podle jejích slov zachoval jako gentleman, když pro ni a svou manželku připravil překvapení v podobě obrovských kytic, které jim až ke stolu doručil kurýr.
Dnes už se Ornella s rodinou stravuje o poznání méně luxusně. Rodina vyrazila do Blatné, odkud pochází část jejího příbuzenstva a kam ona s partnerem a dětmi často jezdí. Na oběd si zašli do místní sokolovny a Koktová se pochlubila tím, že si objednala bůček. To jsou pořádné kontrasty.