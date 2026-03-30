"Dostávala jsem hodně výhružných anonymů, třeba že budu viset na lampě veřejného osvětlení, dokonce že mi pověsí děti," prozradila Michaela Jílková o době, kdy moderovala na TV Nova populární pořad Kotel. Matka dvou dětí však nikdy nevyužila služeb ochranky. Přiznává ale, že kvůli práci musela docházet k psychologovi.
Moderátorka, z které má mnoho českých politiků respekt, říká, že se i ve vyhrocených politických debatách snaží své publikum pobavit. "Když jsem začínala, tak jsem mívala trému, dnes už mám jen respekt před tou profesí. Ten když ztratíte, je to cesta do hrobu," dodává. Michaela Jílková oslaví 30. března 57. narozeniny.
Na další zajímavé momenty z jejího života se podívejte do naší galerie.
Umělecká rodina
Michaela Jílková pochází z umělecké rodiny. Jejím otcem byl spisovatel, scenárista, dramatik a herec Jan Jílek, její matka Eva Jílková byla také herečkou. Ona sama je povoláním taktéž herečka, přestože sama sebe považuje spíš za novinářku. Svoji profesní dráhu odstartovala v Československém rozhlase a Československé televizi. V současnosti v České televizi moderuje pořad Máte slovo.
„Lidé si někdy myslí, že je to práce jenom ve čtvrtek, kdy se vysílá, ale příprava začíná už v neděli. Musím pročíst stovky stran materiálů,“ říká moderátorka. Je proto ráda, když si může odpočinout. „Říkám tomu vypnout mozek,“ dodává Jílková, která 30. března oslaví 57. narozeniny.
Dva rozvody
Prvním manželem moderátorky byl Vladimír Dvořák, syn legendárního moderátora Vladimíra Dvořáka, kterého diváci pamatují například z pořadu Televarieté. Manželství vydrželo dva roky, mají spolu syna Jakuba, který je filmovým režisérem. Podruhé řekla Jílková své ano po dvanáctileté známosti miliardáři Michaelu Voráčkovi. Ten je otcem dcery Marie. Svazek skončil po třech letech od svatby.
Syn a dcera
Jakubovi je dnes pětadvacet, Marii sedmnáct. Před třemi lety k výchově dětí uvedla: "My diskutujeme o všem a poté hlasujeme. Jsme tři, takže většina rozhoduje. Ale pokud jde o nějaký výchovný moment, tak sice taky diskutujeme, ale konečné slovo mám já. S dětmi neustále diskutujeme a mluvíme o svých pocitech. V mezilidských vztazích považuju za nejdůležitější komunikaci a obzvlášť ve výchově. My jsme takový debatní kroužek."
Milovnice psů
Jílková říká, že nemá klasické záliby. Její největší vášní tak jsou tři jezevčíci. "Mám tři psy, jezevčíky. Nejstarší se jmenuje Tarzan, tomu se všichni smějí, když na něj v parku volám, druhý Ibar a třetí Hercule. Je to jezevčík a vypadal velmi inteligentně, proto Hercule. Ukázalo se ale, že zas tak inteligentní není, ale je dominantní. Takže si připadám jako krotitelka divé zvěře," smála se v Blízkých setkáních Jílková.
Zábavná průvodkyně
V mládí Jílková prováděla na hradě Bouzov. „Fakta jsem si neupravovala, ale dávala jsem tomu nadstavbu a dramatično. Bavilo mě hrát a zabavit celou tu skupinu. Jenom stroze vykládat není pro mě,“ prozradila Jílková s tím, že i během svých pořadů se nedrží jen suchých faktů. „Snažím se být i vtipná. Navíc v České televizi jsme pečlivě měřeni – jak mluvíme, kolikrát koho oslovíme a tak. No a mně stoupl počet vtipných replik. I když nevím, jak se to měří. Ale potěšilo mě to, protože humor považuji za nejdůležitější věc, aby člověk přežil," řekla Jílková v pořadu Blízká setkání.
Dělá to pro lidi
"Odjakživa nemám ráda, když se ubližuje slabším, mě to strašně pobuřuje. Zastanu se lidí i na ulici. Pokud někdo někomu ubližuje, tak zasáhnu. Pokud to tedy není dvoumetrový agresor s nožem," přiznala moderátorka a dodává, že jí nedělá problém zastavit se s kýmkoliv na ulici a vyslechnout jeho problémy a názor. Je přesvědčená, že si lidé váží toho, že někdo stojí na jejich straně.
Výhrůžky
S její prací jdou ale ruku v ruce i určitá rizika. Jílková dokonce musela čelit výhrůžkám, které mířily nejen na ni, ale i na její děti. "V době Kotle jsem dostávala hodně výhružných anonymů, třeba že budu viset na lampě veřejného osvětlení, dokonce že mi pověsí děti," uvedla v Blesku. "Víte, takové zprávy píší vnitřně nešťastní a frustrovaní lidé, kteří si svou zlobu vybíjejí tím, že ji dají na papír nebo dnes na internet. Těchto lidí je mi spíše líto. Musí být hrozné žít s takovou agresí v sobě."
Pomoc psychologa
„Po Kotli jsem mívala úzkosti, bylo to opravdu náročné…“ přiznala moderátorka s tím, že byla nucená vyhledat psycholožku. Pomoci se ale nedočkala. "Žádnou dobrou radu jsem od ní nedostala. Navíc jsem zažila situace, že se o něčem rozpovídáte, chce se vám i plakat a na druhé straně se ozve – končíme, čas vypršel!" přiznala Jílková v rozhovoru pro Český rozhlas.
Zlomený obratel
V lednu roku 2011 utrpěla Michaela Jílková vážný úraz páteře, když uklouzla a zlomila si pátý bederní obratel. "Šlo o nešťastnou náhodu. Osudné se mi stalo náledí. Jsem hospitalizovaná v motolské nemocnici a pár dnů si tu ještě pobudu. Musím dodržovat přísný klid na lůžku, smím jen ležet, anebo stát o berlích," řekla k tomu tehdy. Nakonec se nesměla posadit dlouhých pět měsíců.
Každý má mít nešvar
"Jsem kuřák. Myslím si, že každý má něco mít. Já takové ty asketické občany, co nekouří a nejedí, nechápu, to není má krevní skupina," přiznala s úsměvem Jílková, že si cigaretu neodpustila ani v okamžiku, kdy ležela se zlomenou páteří v nemocnici, a při cestě na cigaretu dokonce v motolské nemocnici zabloudila a spustila tím poplach na oddělení.
Profesionálka
Jakmile Michaela Jílková pracuje, osobní starosti jdou stranou. "Ráno mi umřel tatínek a večer jsem moderovala," vzpomínala pro iDnes.cz. "Když jsem začínala, tak jsem mívala trému, dnes už mám jen respekt před tou profesí. Ten když ztratíte, je to cesta do hrobu. Já musím vždy vědět, že jsem pro tu práci udělala maximum. Že mám nastudováno maximum."