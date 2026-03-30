-- °C
"Dostávala jsem výhružné anonymní dopisy, prý budu viset na lampě," říká Jílková

Michaela Jílková
Michaela JílkováFoto: Česká televize
Michaela Jílková
Michaela JílkováFoto: Česká televize
Moderátorka, z které má mnoho českých politiků respekt, říká, že se i ve vyhrocených politických debatách snaží své publikum pobavit. "Když jsem začínala, tak jsem mívala trému, dnes už mám jen respekt před tou profesí. Ten když ztratíte, je to cesta do hrobu," dodává. Michaela Jílková oslaví 30. března 57. narozeniny.

"Dostávala jsem hodně výhružných anonymů, třeba že budu viset na lampě veřejného osvětlení, dokonce že mi pověsí děti," prozradila Michaela Jílková o době, kdy moderovala na TV Nova populární pořad Kotel. Matka dvou dětí však nikdy nevyužila služeb ochranky. Přiznává ale, že kvůli práci musela docházet k psychologovi.

Umělecká rodina

Michaela Jílková
Michaela JílkováFoto: Česká televize

Michaela Jílková pochází z umělecké rodiny. Jejím otcem byl spisovatel, scenárista, dramatik a herec Jan Jílek, její matka Eva Jílková byla také herečkou. Ona sama je povoláním taktéž herečka, přestože sama sebe považuje spíš za novinářku. Svoji profesní dráhu odstartovala v Československém rozhlase a Československé televizi. V současnosti v České televizi moderuje pořad Máte slovo.

Lidé si někdy myslí, že je to práce jenom ve čtvrtek, kdy se vysílá, ale příprava začíná už v neděli. Musím pročíst stovky stran materiálů, říká moderátorka. Je proto ráda, když si může odpočinout. Říkám tomu vypnout mozek, dodává Jílková, která 30. března oslaví 57. narozeniny.

