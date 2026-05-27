Začátkem dubna, na své narozeniny, překvapila zpěvačka Lucie Bílá nejen veřejnost, ale i své nejbližší zprávou o tom, že se z ní stala vdaná paní. Než však 10. března letošního roku řekla ano svému dlouholetému partnerovi Radku Filipimu, musel se urostlý a věčně usměvavý muž hodně snažit. Zpěvačka se nyní rozpovídala o podrobnostech.
„Došly mi argumenty, proč si ho nevzít,“ říká o svatbě Lucie Bílá
Zpěvačka Lucie Bílá překvapila fanoušky tajnou svatbou s dlouholetým partnerem Radkem Filipim. Teď odhalila, že urostlý svalovec ji o ruku žádal klidně každý den a dohromady prý padlo skoro sto žádostí. „Po deseti letech jsem ztratila argumenty, proč vlastně ne,“ smála se zpěvačka, která dnes v dokladech nosí jméno Hana Filipi.
„Bylo období, kdy mě žádal každý den. Požádal mě tak stokrát. A já jsem po deseti letech ztratila argumenty, proč vlastně ne,“ rozpovídala se se smíchem. To, že se ještě jednou vdá, ale měla prý předurčeno osudem. „Jedna vědma mi řekla, že si mě najde muž, který kolem mě udělá obrovský kruh, ten bude postupně zmenšovat a zmenšovat, až mi ho nasadí. A to se stalo,“ řekla v talk show 7 pádů Honzy Dědka.
A i když svatba proběhla až letos, v plánu už byla opravdu hodně dlouhou dobu. „Ano jsem řekla o Vánocích 2024, kdy jsem Ráďovi dala takovou stříbrnou ručičku. Koukal na to a já mu řekla: ‚Tak už jo!‘ Pak jsme kuli pikle a to těšení bylo krásné. Rok a půl jsme plánovali, jak to udělat, aby to bylo jen naše. Původně jsme se chtěli vzít doma, ale pan farář nám řekl, že Svatá Hora je místo, kde se to dá nejlépe utajit,“ řekla s tím, že o tom neměli tušení ani ti nejbližší. Věděl o tom pouze tatínek, kterého Radek žádal o ruku jeho dcery.
„Dělali jsme různé finty na lidi. Například svatební kytici háčkovala kamarádka údajně pro moji sestřenici na Slovensko. Poner mi zase šil šaty do Státní opery na vánoční koncert, ale mně se nějak nehodily,“ dodala a prozradila i to, jaké je teď oficiálně její jméno. „Je krásné nést i jeho jméno. Jsem a vždycky budu Lucie Bílá, ale v dokladech mám jméno Hana Filipi, a to se mi taky líbí.“
Zdroj: 7 pádů Honzy Dědka