Donald Trump vyhrožuje princi Harrymu, že zruší jeho vízum do Spojených států

Svou biografickou knihou Náhradník si mladší syn britského panovníka krále Karla III. princ Harry zřejmě zavařil víc, než se původně zdálo. Nejenže kniha vyvolala skandál v jeho rodné zemi a zhoršila vztahy v královské rodině, teď se navíc zdá, že problémy kvůli ní bude mít i ve svém novém domově ve Spojených státech. Nově zvolený prezident Donald Trump dokonce uvažuje o možnosti zrušit mu povolení k pobytu.

Jak k takové věci může vůbec dojít? Princ Harry ve svém životopise otevřeně přiznal, že má zkušenosti s drogami, včetně těch tzv. tvrdých. "Kokain pro mě nic dobrého neudělal, to marihuana je jiná, ta mi skutečně pomohla," napsal s tím, že kromě toho zkoušel i houbičky. A to je právě problém. V žádosti o vízum musí uchazeč mimo jiné potvrdit, že nikdy tvrdé drogy neužíval. Toho se teď chytil Trump, jenž se netají tím, že není fanouškem královských odpadlíků. Mimo jiné i proto, že princ Harry se svou ženou Meghan Markleovou otevřeně vystupovali proti němu.

"Budeme muset zjistit, jestli úřady něco vědí o těch drogách, a pokud lhal, budou muset přijmout příslušná opatření," řekl Trump. Pokud by úředníci skutečně došli k závěru, že vydané povolení k pobytu je neplatné, princ by se pardonu od amerického prezidenta rozhodně nedočkal. "Nechránil bych ho. Zradil královnu. To je neodpustitelné. Byl by na to sám," prohlásil nově zvolený prezident, který si velmi zakládá na svém vztahu se zesnulou královnou Alžbětou II.