Dominika Mesarošová prožívá období, které jí zřejmě obrátilo život tím nejkrásnějším směrem. Podnikatelka a bývalá modelka oznámila, že se po necelém roce vztahu zasnoubila se svým česko-německým partnerem Marcem. Ještě před několika měsíci přitom jejich lásku pečlivě chránila před veřejností.
Dominika Mesarošová se zasnoubila. Po necelém roce vztahu řekla svému partnerovi ano
Tajemný vztah, který dlouho držela mimo pozornost veřejnosti, dostal nový rozměr – Dominika Mesarošová se po necelém roce po boku česko-německého partnera Marca zasnoubila.
Radostnou novinku nyní Mesarošová zveřejnila na sociálních sítích, kde ukázala také zásnubní prsten. K fotografii připojila krátký vzkaz, z něhož bylo jasné, že nad odpovědí dlouho přemýšlet nemusela. „Život se nemění ze dne na den. Jen někdy jednou otázkou. I said Yes! 21. 7. 2026,“ napsala Dominika.
Novou lásku dlouho tajila
Po rozchodu s otcem svého syna Eliána se Mesarošová znovu zamilovala, tentokrát ale nechtěla svůj vztah od začátku vystavovat pozornosti veřejnosti. Přiznávala sice, že je šťastná, na společných fotografiích však partnerovu tvář dlouho neukazovala a podrobnosti o něm si nechávala pro sebe.
Tajemství nakonec prolomila její kamarádka Agáta Hanychová. Ta v podcastu Agáta a Ornella prozradila, že mužem po Dominikině boku je Marc, česko-německý bankovní ředitel.
Dvojice se měla poznat díky seznamovací agentuře zaměřené na klienty z Německa, Rakouska a Švýcarska. Marc se jejím prostřednictvím pokoušel najít partnerku už dříve, první seznámení však nevyšlo. O několik měsíců později majitelky agentury oslovily právě Dominiku. Tentokrát už jejich výběr zafungoval.
Agáta Hanychová měla o kamarádku obavy
Hanychová dala tehdy najevo, že ji některé okolnosti nového vztahu překvapily. Dominice měla dokonce napsat, že ví, s kým se vídá. „Já jsem to Dominice psala, že vím, že její nový muž je ten Marc ze seznamky. Ona si to jen vyfotila a neodpověděla. Snad se Domče nic nestane, je zvláštní, že tak krásný a úspěšný muž hledal partnerku na seznamce,“ strachovala se bývalá vicemiss.
Její slova mohla působit jako směs zvědavosti, překvapení i kamarádské opatrnosti. Dosavadní vývoj vztahu ale naznačuje, že počáteční obavy nebyly na místě. Dominika už dříve otevřeně mluvila o tom, že je po Marcově boku spokojená a zamilovaná. „To, co jsem začátkem minulého roku zažila, bylo opravdu peklo a nepřeji to žádné ženě. Jsem ráda, že je tato kapitola díky rozhodnutí soudu za mnou, protože takové chování nelze přehlížet ani omlouvat. Dnes jsem hlavně vděčná za to, že mám po svém boku přítele Marca, který si mě váží a díky kterému jsem konečně šťastná,“ řekla k tomu pro Žena.cz.
Z Paříže až k zásnubám
O vážnosti jejich vztahu napověděl také romantický Valentýn, který dvojice strávila v Paříži. Už tehdy bylo patrné, že nejde pouze o krátké okouzlení. Společné chvíle postupně přibývaly a Marc se stále častěji objevoval i v Dominikině veřejném životě.
Pro Mesarošovou jsou zásnuby důležitým životním mezníkem. Po náročném rozchodu dlouho doufala, že jednou potká muže, s nímž znovu zažije pocit lásky, klidu a bezpečí. Zdá se, že právě v Marcovi našla partnera, vedle kterého si dokáže představit další kapitolu svého života.
Kdy dvojice uspořádá svatbu, zatím nezveřejnila. Datum 21. července 2026 však bude mít pro Dominiku Mesarošovou už navždy zvláštní význam. Právě tehdy na otázku, která dokáže změnit celý život, odpověděla ano.