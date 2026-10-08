Dominika Gottová prožívá těžké období. Po smrti maminky Antonie Zacpalové musí zařídit poslední rozloučení, jenže na cestu do Česka i pohřeb jí chybějí peníze. Jak přiznala, o pomoc proto požádal Ivanu Gottovou její manžel Timo Tolkki. Do toho nyní promluvil i Dominičin český ctitel, který tvrdí, že si její maminka přála, aby dcera začala nový život v Česku.
Dominika Gottová žebrá o peníze na pohřeb maminky. Prosí Ivanu Gottovou o pomoc
Dominika Gottová se ocitla v nezáviděníhodné situaci. Po smrti maminky nemá podle svých slov dost peněz na cestu domů ani na pohřeb, a tak se její manžel Timo Tolkki obrátil na Ivanu Gottovou s prosbou o finanční pomoc. Nejstarší dcera Karla Gotta teď doufá, že jí vdova po slavném zpěvákovi vyjde vstříc.
„Nejsme na tom finančně dobře, protože máme s Timem zdravotní problémy. Nechtěla jsem to, ale Timo se ozval za nás oba Ivaně, zda by mi s cestou domů a pohřbem maminky pomohla,“ řekla Dominika Blesku. Nejstarší dcera Karla Gotta tak musí v těžké životní chvíli řešit nejen ztrátu blízkého člověka, ale také to, jak uhradit náklady spojené s návratem do Česka a posledním rozloučením s maminkou.
Otázkou je, zda jí její „macecha“ vyhoví. Není totiž tajemstvím, že jejich vztahy výrazně ochladly poté, co si Dominika nárokovala část majetku svého slavného otce a to i přesto, že se s ní Gott ještě před svou smrtí finančně vypořádal. Navíc prý panují obavy, jestli by poskytnuté finance využila opravdu na cestu a pohřeb. Gottová s Tolkkim totiž mají dlouhodobé problémy s alkoholem.
Do smutné situace nyní vnáší další rozměr také Petr Veselý, muž který je s Gottovou spojován od roku 2020 a který její maminku Antonii Zacpalovou v posledních letech navštěvoval. Tvrdí, že když Dominika po smrti tatínka žila v Česku, snažil se, aby se s maminkou vídaly. „Chtěl jsem naplnit přání paní Zacpalové, aby Dominika začala žít nový život v Česku bez svého manžela, toho tragéda, který způsobil všechny problémy. Tak nějak jsem cítil, že to budou poslední roky jejího života… Dominika se ale rozhodla jinak, cítila tlak,“ uvedl pro eXtra.cz.