Nejstarší dcera zpěváka Karla Gotta žije už roky ve Finsku. Do České republiky jezdí Dominika Gottová pouze sporadicky a ne vždycky se to obejde bez skandálu nebo ostudy. Velkým tématem v jejím manželství s hudebníkem Timo Tolkkim jsou peníze. Lépe řečeno jejich trvalý nedostatek. A nejinak je to i v současné době.
Dominika Gottová se znovu topí v dluzích. Její manžel žebrá o peníze u fanoušků
Nejstarší dcera Karla Gotta Dominika Gottová žije ve Finsku v dlouhodobě složité finanční situaci. Její manžel Timo Tolkki se nyní obrátil na fanoušky s prosbou o peníze na nové album a rozlučkové turné. Sbírka ale vyvolává otázky i obavy, na co budou vybrané prostředky skutečně použity.
Miliony, které Dominika dostala od svého slavného otce, jsou dávno pryč a oni s manželem bydlí v sociálním bytě, v podstatě nepracují a a ždímají štědrý finský sociální systém. Tolkki teď přišel s novým nápadem, jak si přilepšit. I když oficiální verze je, že své fanoušky kytarista prosí o peníze na vydání nového alba a také rozlučkového turné. Na internetu tak založil sbírku, kam mu opravdu lidé přispívají. „Vzhledem k tomu, že moje finanční situace a příjem v hudebním průmyslu jsou jen 20 % toho, co bývaly, i malé dary jsou velmi vítány. Také mi pomohou financovat novou hudbu, která vyjde začátkem příštího roku, a po ní bude následovat turné, které bude mé poslední,“ napsal Timo. „Zatím vše nazývám: Chci se jen rozloučit,“ objasnil svůj záměr.
Původní částka, kterou stanovil na vybrání, byla 1800 eur (cca 44 000 Kč), teď je cílovou částkou na portálu gofundme.com celkem 2800 eur (cca 70 000 Kč). Což je naprosto směšné, pokud by za to chtěl vytvořit desku nebo naplánovat turné. I tak se ale na jeho účtu peníze hromadí. Tolkkimu už fanoušci zaslali přes 2300 eur (cca 57 000 Kč). Ne všichni ale věří, že vybrané finanční prostředky opravdu použije na svou tvorbu.
„Půjdou ty peníze skutečně do hudby a ne do pití?“ ptají se v komentářích. „Snad to nepropije,“ doufají další z přispěvatelů. A jejich obavám se není co divit. Tolkki dlouhodobě bojuje s bipolární poruchou a alkoholem a tak nezbývá než doufat, že důvěru, kterou mu projevují finančně, nezklame.