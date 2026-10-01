Když se Jakub Štáfek chystal na novou roli, přišel s radikálním návrhem proměny vlastní vizáže – dredy na hlavě byly do značné míry jeho vlastní nápad. Chtěl totiž, aby jeho hrdina vypadal výrazně a už na první pohled bylo jasné, že je trochu jiný než ostatní.
„Doma jsem především táta a manžel.“ Jakub Štáfek o rodině i o tom, jaký poprask způsobily jeho nové dredy
Jakub Štáfek tentokrát odhodil image suverénního sympaťáka a proměnil se ve svérázného šipkařského génia, který má před terčem jasno, ale před lidmi ztrácí půdu pod nohama. Kvůli roli prošel výraznou vizuální proměnou a pronikl do světa šipkařských turnajů a hospod. Jak se na jeho proměnu tvářila manželka s dcerami? A jaký je herec doma, když zhasnou kamery?
Když se Jakub Štáfek chystal na novou roli, přišel s radikálním návrhem proměny vlastní vizáže – dredy na hlavě byly do značné míry jeho vlastní nápad. Chtěl totiž, aby jeho hrdina vypadal výrazně a už na první pohled bylo jasné, že je trochu jiný než ostatní.
Zatímco samotné nošení účesu mu nevadilo, náročný byl především čas strávený v maskérně. Proměna však vzbudila značný ohlas po návratu domů. „Pro rodinu je zvláštní, když přijde domů někdo, koho dobře znáte, a najednou vypadá úplně jinak. Ale postupně si zvykli stejně jako já,“ líčí s úsměvem reakci manželky a dcer.
Geniální šipkař Milánek
Výstřední vizuální stránka patří k postavě šipkařského génia Milánka z chystaného filmu Šipkaři. Postavu provází zvláštní paradox – v soukromí hází skvěle, ale před publikem nedokáže podat výkon a netrefí ani terč.
Příprava na roli vyžadovala poctivý trénink u terče, aby držení šipky, postoj i celý pohyb působily před kamerou věrohodně. Cílem však nebylo udělat z něj profesionálního hráče. „Trému před kamerou jsem naštěstí po Milánkovi nezdědil. Ta jeho neschopnost podat před lidmi výkon je právě součástí postavy a jejího kouzla,“ vysvětluje Štáfek.
Největší výzvou pro něj bylo najít pro Milánka správnou míru. Milánek je totiž sociálně trochu mimo, nese si vlastní problémy, ale zároveň je v něčem až geniální. Důležité bylo, aby nepůsobil jen jako karikatura, ale aby byl pro diváka zábavný, věrohodný a dal se mu držet palec.
Zapadlé hospody a chemie s Maštalírem
Do prostředí profesionálních šipkařských turnajů a zapadlých hospod nahlédl Štáfek hlouběji až při natáčení. Ačkoliv si šipky dříve příležitostně zahrál, v komunitě profi hráčů se nepohyboval, a proto pro něj bylo zajímavé objevovat toto svébytné prostředí s vlastní atmosférou a pravidly.
Ve filmu se jeho postava potkává s Pepém, kterého ztvárnil Tomáš Maštalír. Herci si lidsky i profesně sedli velmi rychle a Štáfek si společné chvíle na place nemůže vynachválit. „Myslím, že jsme si sedli poměrně rychle. Postupně jsme se sehráli a ke konci natáčení už byly společné scény velmi přirozené. Tomáš je skvělý herec a zároveň člověk, se kterým se mi pracovalo velmi dobře.“
Absurdní úlety a svoboda pro improvizaci
Snímek nabízí množství svižných a absurdních dialogů, i tak ale měli herci na place prostor pro improvizaci a vzájemné reakce. „Když máte dobře napsaný scénář, není potřeba ho za každou cenu přepisovat před kamerou, ale zároveň je podle mě dobré, když režisér dovolí hercům reagovat na situaci a na sebe navzájem,“ říká Štáfek.
Celý filmový svět je plný posunutých a absurdních momentů, což tvoří samotnou podstatu černé komedie. Podle Štáfka je na podobných projektech nejzajímavější právě to, že člověk při čtení scénáře přesně neví, kam až ho výsledný úlet zavede.
Doma, když zhasnou kamery
Ačkoliv na veřejnosti působí Jakub Štáfek jako chlap, který z ničeho nedělá vědu a vše s oblibou shodí humorem, po zhasnutí kamer a návratu z natáčení se soustředí výhradně na rodinný život.
„Doma jsem především táta a manžel. Tam se samozřejmě řeší úplně jiné věci než na place nebo někde na veřejnosti. Rodina člověka velmi rychle vrátí do reality a myslím, že je to dobře,“ popisuje své soukromí.
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