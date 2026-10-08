Oblíbenou „Žížalu“ Jarku z primáckého seriálu Polabí by do posilovny z vlastní iniciativy pravděpodobně nikdy nikdo nedostal. Osudovým se stal až impulz od jejího hereckého kolegy Filipa Rajmonta, který dal kontakt na Lucii svému fitness trenérovi Pavlu Šalitrošovi.
Dole má 30 kilo a nekončí! „Žížala“ Lucie Polišenská z Polabí se pochlubila svou proměnou
Třicet kilogramů dole, nový šatník a sebevědomí, které z ní doslova vyzařuje. Seriálová hvězda Lucie Polišenská prošla během několika měsíců neuvěřitelnou proměnou, která bere dech. Žádné drastické diety ani zázračné injekce ale nehledejte. Za její cestou ke štíhlejší postavě stojí jedno nečekané rozhodnutí – a telefonát, který všechno odstartoval.
Oblíbenou „Žížalu“ Jarku z primáckého seriálu Polabí by do posilovny z vlastní iniciativy pravděpodobně nikdy nikdo nedostal. Osudovým se stal až impulz od jejího hereckého kolegy Filipa Rajmonta, který dal kontakt na Lucii svému fitness trenérovi Pavlu Šalitrošovi.
Když trenér herečce zničehonic zavolal, byla sice překvapená, ale rozhodla se dát cvičení šanci. Ukázalo se, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v jejím životě. Dole má krásných 30 kilogramů a rozhodně nekončí.
„Na tom výsledku mám fakt nejradši to, že nevznikl na žádných nesmyslech ani drastických režimech, u kterých se člověk jen trápí. Naopak, docela se u toho bavíme,“ pochvaluje si trenér spolupráci s herečkou.
A že na jejich trénincích nechybí humor, dokazují i pravidelnými videi z posilovny. Nevyhýbají se ani netradičním cvikům. Společně například natočili vtipné video, na kterém si herečka sedne na plošinu a trenér ji následně zvedá nohama.
Strach o život
Za celou proměnou přitom stál zásadní zdravotní varovný signál – prvotním impulzem totiž nebyla touha po štíhlejší postavě, ale chvíle, kdy jí tělo vystavilo stopku. Několik měsíců ji trápily neustálé horečky, celková slabost a kruté bolesti zad; při natáčení náročných filmových scén dokonce o pauzách ležela v bolestech na lavičce zabalená do deky.
Když jí trenér Pavel natvrdo řekl, že pokud bude tímto tempem pokračovat dále, tak umře, Lucie pochopila, že se musí odnaučit brát jídlo jako odměnu a kompletně změnit přístup k vlastnímu tělu. Pavel pro ni sestavil jasně strukturovaný stravovací plán bez drastického hladovění či odříkání.
Přesně jí spočítal denní energetický příjem i poměr makroživin – tedy bílkovin, sacharidů a tuků –, díky čemuž dnes jí herečka kvalitnější potraviny, a podle svých slov možná dokonce více než dříve. Klíčem k úspěchu se stal pevný řád, úplné vysazení alkoholu a schopnost dodržovat nastavené hodnoty i během náročného a nepravidelného hereckého režimu.
Dřina, emoce a nový šatník
Sázka na poctivé cvičení a úpravu stravy se vyplatila. „Makám na všech frontách. Jedu na plné obrátky a nezastavuju. Naopak přidávám. Někdy jsem dole, jindy přemýšlím, na co jsem se to dala, a někdy jsem zase dost nahoře, až mě musí tahat dolů. Velká změna s těmi kily dole je i můj šatník,“ svěřila se upřímně herečka.
Z tepláků k roli modelky
Ztráta hmotnosti a nová figura zavedly Lucii až před fotografický objektiv, kde si vyzkoušela roli fashion modelky. „Jako chtěla bych říct, že mi to změnilo život a jsem nový člověk. Ale to se nestalo. Myslím, že se vnímám pořád stejně, ale je dobré posouvat hranice,“ popsala své pocity po focení a dodala: „Asi jsem uvěřila, že nemusím být jenom bezva holka v mikinách, ale že je fajn vystoupit ze své komfortní zóny a nafotit fashion fotky.“
Klid na venkově a utajený manžel
Navzdory úspěchům a pozornosti médií zůstává herečka nohama pevně na zemi. Se svým manželem Romanem, který čtrnáct let pracoval v divadle jako osvětlovač, žije na vesnici. Vzali se před sedmi lety a před několika lety se společně přestěhovali do jeho rodné vesnice.