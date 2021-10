Dokument o Spearsové od vychvalovaných tvůrců uvidí i čeští diváci, vysílá se v pátek

Nový dokument od tvůrců snímku Osvoboďte Britney Spears, nominovaného na Emmy, budou moci od pátku zhlédnout i čeští diváci a divačky. Půjde o navazující dokument k předchozímu filmovému dílu Britney Spears: Život pod dohledem, který režírovala Samantha Starková. Zatímco první dokument mapuje kariéru popové ikony od jejích začátků v kostelním sboru a The Mickey Mouse Clubu až po soudní spory s otcem o opatrovnictví, druhý aktuální snímek se věnuje samotné kauze opatrovnictví. V Česku jej nabídne platforma Voyo.

Britney Spearsová sdělila v roce 2016 soudním vyšetřovatelům, že se její opatrovnictví stalo „nástrojem útlaku a kontroly její osoby“. To, jak vlastně opatrovnictví probíhalo, se ale nikdy nedostalo na povrch. Až do teď - investigativní reportéři deníku New York Times v novém dokumentu odhalují, jak opatrovnictví fungovalo, a to včetně propracovaného systému, který kontroloval v podstatě každý její krok.

„Je to ponižující a nemorální. Chci zpátky svůj život, zasloužím si soukromí,“ uvedla zpěvačka při slyšení před losangeleským soudem letos v létě. Až nyní, po zpěvaččině emotivní výpovědi, se klíčové postavy z jejího nejbližšího okolí odhodlaly poprvé veřejně vystoupit a přinést svědectví o tom, jak probíhal Britneyin „život pod kontrolou“.

Snímek dá divákům nahlédnout do „střev“ propracovaného kontrolního aparátu, který řídil zpěvaččin život, a to včetně odposlouchávaných telefonních hovorů a tajně pořizovaných nahrávek z jejího soukromí. „Přišlo mi to, jako by byla vězněm. Nebyli jsme bodyguardy, ale spíše vězeňskými dozorci,“ uvádí ve filmu jeden ze zaměstnanců bezpečnostní služby najaté otcem Britney Alex Vlasov. Ten dále popisuje, jak byl sledován zpěvaččin soukromý život - její textové zprávy, poznámky a historie webového prohlížeče, konverzace s přáteli, matkou i tehdejším právníkem.

