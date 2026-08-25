Jiří Martínek, kterého diváci znají jako Doktora Vševěda z pořadu Na lovu, působí dojmem člověka, který má v hlavě odpověď téměř na všechno. Sám ale svou paměť nijak nemystifikuje. „Asi mám paměť lepší než průměrný člověk, ale nemám paměť toho typu, že byste přede mě dali cedulku na nákup a já si ji měl zapamatovat během pěti minut,“ říká. Podle něj je mnohem důležitější umět si informace utřídit a pochopit jejich souvislosti.
Doktor Vševěd četl noviny už ve školce. Do televize ho přivedlo vyhoření a pocit, že se nemá kam posunout
Jiří Martínek patří k lidem, kteří dokážou spojovat neuvěřitelné množství informací a souvislostí, jeho cesta k televizní popularitě ale vedla přes roky studia, každodenní zvídavost i období, kdy měl pocit, že se profesně ocitl na místě.
Jeho zájem o svět se přitom projevil už velmi brzy. Zatímco ostatní děti ve školce po obědě spaly, Martínek četl noviny. „Když jsme ve školce měli spát, tak mně se spát nechtělo. V nějakých pěti letech jsem už četl, tak aby se mě paní učitelky zbavily, daly mi vždycky na čtení noviny,“ vzpomíná. Nejvíc ho prý bavily krátké zahraniční zprávy.
Tento zvyk mu zůstal dodnes. Papírové noviny si kupuje prakticky každý den už od konce devadesátých let a čte je od začátku do konce. K všeobecnému přehledu mu pomohlo také studium dějepisu a zeměpisu. „Potřebuju mít široké znalosti z mnoha oborů. To mi dělá tu výhodu,“ vysvětluje.
Nejde o biflování, ale o souvislosti
Ani dnes ale nespoléhá jen na hlavu. Má rozsáhlé podklady k přednáškám a průběžně si zapisuje zajímavé informace z knih a novin. Nejde podle něj o klasické biflování. „Já si věci dokážu utřídit, dokážu pochopit, proč to tak je. A mám velmi slušnou výbavnost. Já si na ty věci vzpomenu,“ popisuje.
Přesto neměl vždycky ambici stát před televizní kamerou. V mládí si několik soutěží vyzkoušel, ale velké nervy ho od dalších pokusů spíš odrazovaly. „Já jsem v životě byl takový ten typ, kterému nepřišlo nic zadarmo. Všechno, čeho jsem dosáhl, jsem si musel vybojovat,“ říká.
Do Na lovu ho přivedlo i vyhoření
Do Na lovu navíc vstupoval v době, kdy se profesně necítil nejlépe. „Tenkrát jsem trošku bojoval s nějakým vyhořením. Odborně jsem se dostal do situace, kdy jsem věděl, že další postup vlastně nemám kam dál táhnout,“ přiznává. Šance na vyšší pozici se rozplynula a svou roli hrály i finance. „Když se podíváte na výplatnice v Akademii věd, zejména ve společenských vědách, tak tam neplatí pravidlo, že čím vyšší vzdělání, tím vyšší plat,“ podotýká.
Televizní nabídka tak přišla ve chvíli, kdy potřeboval změnu. Postupně se stal jednou z nejvýraznějších tváří pořadu, přesto odmítá představu neporazitelného génia. Na jednoho ze svých nejsilnějších soupeřů vzpomíná dodnes – soutěžící dokázal sám získat dvacet bodů. „Byl to velmi silný soupeř. Ten byl asi z těch nejtěžších, které jsem potkal,“ přiznává.
Na obrazovce to vypadá snadněji, než jaké to skutečně je
Ani práce lovce není podle něj tak snadná, jak může na obrazovce vypadat. Několik her po sobě je psychicky vyčerpávajících a při natáčení jsou proto připraveni i další lovci jako záloha. „Je to samozřejmě nápor na psychiku a člověk je unavený,“ říká Martínek.
Pověst Vševěda navíc neznamená, že by se nikdy nemýlil. Sám popisuje situace, kdy se při natáčení řešila nepřesnost nebo sporná otázka. V jednom případě jako záložní lovec upozornil na chybu, produkce vše ověřila a pravidla se následně upravila ve prospěch soutěžícího. Ten mu pak z vděčnosti poslal krabici malých piv.
Vedle televize ale dál zůstává historikem, pedagogem a autorem knih. Psaní bere především jako způsob, jak dostat složitá témata k běžným lidem. Velké peníze od něj nečeká. „Ty knížky nepíšu kvůli tomu, abych na tom viděl nějaké velké peníze. Je to práce, která mě strašně baví,“ říká.