Od doby, co se veřejnost dozvěděla o tom, že manželství moderátorky Daniely Brzobohaté a hudebníka Ondřeje Brzobohatého skončilo rozchodem, spekuluje se o důvodech, Ti si ale oba dva nechávají pro sebe, Nyní se však vynořila ještě další otázka. Oba dva totiž byli nejen partnery životními, ale v některých případech i pracovními. Dokáží tak spolu dále vystupovat před kamerou?
Dokážou spolu Daniela a Ondřej Brzobohatí dál točit? Bouček promluvil
Rozchod Daniely a Ondřeje Brzobohatých stále budí velké emoce a fanoušci teď řeší další otázku – dokážou po konci manželství dál spolupracovat před kamerami? O budoucnosti populárního pořadu Inkognito nyní promluvil moderátor Libor Bouček. Podle něj jsou oba velcí profesionálové a nic nenasvědčuje tomu, že by měli společné natáčení ukončit.
Divákům nejvíce leží na srdci oblíbený pořad Inkognito, kde manželé tvořili skvělý tým. O tom, jak to bude dál, nyní promluvil spoluautor pořadu a jeho moderátor Libor Bouček. „Nové díly se teprve budou natáčet. Ondra i Daniela jsou velcí profesionálové a oba mají velký smysl pro humor. Budou oba pokračovat a věřím, že budou sedět vedle sebe tak, jak tomu bylo doposud. Žádný signál o tom, že by neseděli, nemám,“ řekl Blesku Bouček.
Sám prý neměl o tom, že mezi Ondřejem a Danielou něco není v pořádku, ani tušení. „O tom, co je potkalo v soukromí, jsem neměl žádný signál. Myslím, že to je rys dospělosti a toho, že mají kvalitní přátele a kamarády. A jestli někdo měl nějaký signál, tak o něm nemluvil,“ chválí všechny, kteří dokázali udržet informaci v tajnosti.
A zatímco Ondřej kromě strohého vyjádření na sociálních sítích o konci svého třetího manželství nekomunikuje, Daniela se rozpovídala v podcastu s Čestmírem Strakatým. Tam se svého muže zastala proti nenávistným komentářům, které jí chodí. „Nechci, aby mi chodily zprávy, které ho budou hanit. Přijde mi to zbytečný. Vím, s kým jsem žila, takové soudy si nezaslouží. Je mi hrozně líto, že se tohle rojí pod nějakýma článkama. Speciálně, že se dává za pravdu někomu (pozn. red. – Taťáně Kuchařové), kdo o něm v minulosti vypustil nějaké informace, a teď jako by se naším rozchodem potvrdilo, že ty informace jsou pravda. Já si stojím za tím, že nejsou,“ řekla rázně moderátorka. Je tak jasné, že tady nás žádná mediální válka nečeká.