Dojemné vyznání Ivany Gottové: Vzkaz do nebe zesnulému manželovi

Ze smutku kvůli druhému výročí smrti milovaného muže se vypsala vdova po Karlu Gottovi Ivana Gottová. Bývalá moderátorka vyznáním potěšila fanoušky, kteří se shodli, že si Gott vybral milující ženu.

"Vyznání do nebe… 1. říjen. Datum, které mám už navždy vryto do paměti. Jsou to již dva roky, co s námi, drahý Karle, nejsi. Naše dcery už nejsou holčičky, ale velké slečny. Měl bys z nich jistě ohromnou radost. Moc nám chybíš! Bolí to! Stále stejně! Vzpomínáme na každý den po tvém boku. Jsem vděčná za těch krásných 20 let ve tvém náručí. Byl jsi vždy při mně, miloval jsi mě navzdory názorům okolí, věřil jsi stejně jako já v naši věčnou lásku. Zastával ses mě, když mě někteří kritizovali. Byl jsi můj rytíř, který bojoval za pravdu a spravedlnost, i když někdy marně. Byla jsem šťastná, že jsem ti tu tvou rytířskost mohla oplatit a stát při tobě až do samého konce a doprovodit tě s dcerami z tvého milovaného domova na druhý břeh," napsala Gottová na stále aktivním facebookovém profilu Karla Gotta.

"Nepřestávám tě obdivovat za tvoji statečnost, s jakou jsi bojoval o každý další den vedle nás, kvůli tvé autobiografii, tvému dokumentu, našim holčičkám Charlotte a Nelly a také kvůli mně. Naší lásce. Bál ses odejít, protože jsi měl obavy, co s námi potom bude, bál ses, že se do nás pustí média, budou nás pronásledovat a nedají nám pokoj. Média ale měla a mají vůči nám pochopení a za to jim děkuji. Respektovala to, že jsem se stáhla do ústraní, abych si mohla prožít své truchlení i žal, a také dokončit to, co jsem ti slíbila. Zároveň jsem vděčná všem lidem, kteří chodili tiše a pietně uctívat tvoji památku. Děkuji ti za vše, co jsem se od tebe za téměř polovinu mého života po tvém boku naučila. Děkuji ti za ten největší dar, který jsi mi mohl dát - naše dcery," pokračovala.

"Děkuji ti za vše dobré, co jsi jim předal. Ať už v genech, či pozorováním tebe samotného. Jak známo, děti se učí nejvíce přebíráním vzorců chování svých rodičů. A od tebe (snad i ode mne) dostaly naše holky ten nejlepší základ! Nejen za to ti budu navždy vděčná. Děkuji ti za krásná společná léta. Nebylo to ke konci lehké, ale čtyři roky nemocí jsme zvládli, myslím, velmi důstojně! A pokorně. Pracoval jsi, i když ti nebylo dobře. Přízeň publika byla tvým největším hnacím motorem," zavzpomínala.

"A nyní se seshora na nás jistě usmíváš. Krásné ohlasy tvých milých příznivců na tvou autobiografii ti mohou být do nebe tou největší satisfakcí. A věřím, že stejně pozitivní budou i na tvůj životní dokument. Moc bych si přála, aby i díky filmu Karel a knize Má cesta za štěstím žil tvůj odkaz dál. Aby tvoje píle, pracovitost a profesionalita inspirovaly mladé lidi. Aby si vzali příklad z tvé pokory, laskavosti, slušnosti a noblesy, která se jakoby postupem času vytrácí. Žil jsi krásný, bohatý a naplněný život. Jsem pyšná, že sis vybral právě mě a mohu s láskou pečovat o tvůj odkaz. V našich srdcích už zůstaneš, milovaný Kájo, napořád. Tvá Ivana," zakončila dojemné vyznání Gottová, která vychovává dcery Charlotte Ellu a Nelly Sofii.

"I já posílám pozdrav do nebíčka, nádherná slova, krásně napsané," okomentovala emotivní příspěvek Gottové jedna z uživatelek sociální sítě.

Karel Gott zemřel 1. října 2019 ve věku osmdesáti let ve svém domě na Bertramce obklopen milující rodinou. Jeho pohřeb se uskutečnil 12. října v katedrále svatého Víta na Pražském hradě a 20. prosince 2019 byla jeho urna uložena do hrobu na hřbitově na pražských Malvazinkách.

Fanoušci budou moci od 7. října na Karla Gotta zavzpomínat i díky novému snímku od Olgy Malířové Špátové s názvem Karel. "8.10. jdeme s kámoškou a asi vezmu batoh s papírovými kapesníky," napsala na Facebooku k plakátu k filmu jedna z fanynek.