Divoké natáčení plné extrémů. Macháček s Vicou rozbíjeli křesla, erotická scéna trvala i pět hodin

Při natáčení jedné z nejvýraznějších scén filmu Muži v naději se před kamerou objevil i samotný režisér Jiří Vejdělek. Šlo o moment u kulečníkového stolu, kdy postava Vicy Kerekes řeší nepříjemnou situaci – nemá po ruce gumičku do vlasů, a tak sáhne po neobvyklém řešení a použije místo ní vlastní spodní prádlo.
Při natáčení komedie Muži v naději zažili Jiří Macháček a Vica Kerekes nečekané komplikace – během natáčení milostných scén rozbili hned několik houpacích křesel a některé záběry vznikaly i několik hodin.
Natáčení ale nebylo náročné jen kvůli odvážným scénám. Režisér přiznal, že velkou výzvou byla i spolupráce s Bolkem Polívkou. Ten totiž každé opakování scény pojal jinak, což komplikovalo kontinuitu. Vejdělek proto přišel s vlastním přístupem, který nazval „unavit Bolka“. V praxi to znamenalo, že na chvíli přerušil natáčení a nechal herce spolu s Jiřím Macháčkem improvizovat, dokud se jejich energie neustálí. Teprve poté se mohlo pokračovat podle scénáře.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Bolek Polívka měl mrtvici. „Snad se vyhne trvalým následkům,“ doufají přátelé
Naopak Jiří Macháček k práci přistupoval systematicky. Každou scénu si pečlivě nastudoval a snažil se ji zahrát konzistentně. Až když měl jistotu, že ji zvládne opakovaně stejně, začal přidávat vlastní herecké nuance.