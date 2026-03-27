Divoké natáčení plné extrémů. Macháček s Vicou rozbíjeli křesla, erotická scéna trvala i pět hodin

Foto: Falcon
Foto: Falcon
Při natáčení komedie Muži v naději zažili Jiří Macháček a Vica Kerekes nečekané komplikace – během natáčení milostných scén rozbili hned několik houpacích křesel a některé záběry vznikaly i několik hodin.

Při natáčení jedné z nejvýraznějších scén filmu Muži v naději se před kamerou objevil i samotný režisér Jiří Vejdělek. Šlo o moment u kulečníkového stolu, kdy postava Vicy Kerekes řeší nepříjemnou situaci – nemá po ruce gumičku do vlasů, a tak sáhne po neobvyklém řešení a použije místo ní vlastní spodní prádlo.

"Nevadí mi, že jsem zaškatulkovaná jako prsatá a pihatá zrzka." Vica Kerekes slaví 45

Natáčení ale nebylo náročné jen kvůli odvážným scénám. Režisér přiznal, že velkou výzvou byla i spolupráce s Bolkem Polívkou. Ten totiž každé opakování scény pojal jinak, což komplikovalo kontinuitu. Vejdělek proto přišel s vlastním přístupem, který nazval „unavit Bolka. V praxi to znamenalo, že na chvíli přerušil natáčení a nechal herce spolu s Jiřím Macháčkem improvizovat, dokud se jejich energie neustálí. Teprve poté se mohlo pokračovat podle scénáře.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Bolek Polívka měl mrtvici. Snad se vyhne trvalým následkům, doufají přátelé

Když v komedii Muži v naději Jiří Macháček a Vica Kerekes natáčeli erotické scény, rozbili hned několik houpacích křesel. | Video: Erika Prosová
Naopak Jiří Macháček k práci přistupoval systematicky. Každou scénu si pečlivě nastudoval a snažil se ji zahrát konzistentně. Až když měl jistotu, že ji zvládne opakovaně stejně, začal přidávat vlastní herecké nuance.

Mohlo by vás zajímat

