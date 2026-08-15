Herec Daniel Krejčík už nějakou dobu spolupracuje s organizací UNICEF, která pomáhá ohroženým dětem po celém světě. Jeho pozornost se však momentálně zaměřila na africký kontinent, kam se coby ambasador vydal, aby na vlastní oči viděl podmínky, ve kterých děti musí žít a které se ze všech sil snaží zlepšit. Pro místní drobotinu je ale především velkou atrakcí.
„Diskuse tu má místo. Rasismus ne.“ Krejčík se z Afriky ostře pustil do nenávistných komentářů svých sledujících
Po rozpadu manželství měl Daniel Krejčík rozhodně o čem přemýšlet. Místo aby se ale utápěl ve smutku, sbalil kufry a vyrazil do Afriky, kde se pustil do pomoci dětem. Právě tam teď podle svých slov prožívá jedno z nejšťastnějších období za dlouhou dobu. A setkání s místními dětmi v něm vyvolalo i velmi silnou myšlenku.
Herec Daniel Krejčík už nějakou dobu spolupracuje s organizací UNICEF, která pomáhá ohroženým dětem po celém světě. Jeho pozornost se však momentálně zaměřila na africký kontinent, kam se coby ambasador vydal, aby na vlastní oči viděl podmínky, ve kterých děti musí žít a které se ze všech sil snaží zlepšit. Pro místní drobotinu je ale především velkou atrakcí.
„Možná poprvé viděly někoho, kdo vypadá jako já,“ napsal Krejčík ke snímku, kde je obklopen hloučkem dětí. „A za pár minut už jim to bylo úplně jedno. Kdyby to takhle měli všichni, to by bylo…,“ napsal dále s jasnou narážkou na stále rostoucí nenávist šířící se především na sociálních sítích. „Unicef má nádhernou práci a já su obyčejně po dlouhý době šťastnej, co to jde!“ raduje se Krejčík, který má za sebou náročné období.
Jen před pár týdny vyšlo najevo, že jeho rok trvající manželství s ředitelem olomoucké základní školy Jiřím Vymětalem je v troskách. A jistě mu nedělá dobře ani to, že Vymětal v současnosti na svém profilu sdílí šťastné okamžiky, které prožívá se svým synem. Ten přišel na svět v úplné tichosti koncem školního roku. Situace je pro herce o to horší, že se nikdy netajil svou láskou k dětem a touhou založit vlastní rodinu. V minulosti už se dokonce s bývalým partnerem Matějem Stropnickým neúspěšně pokusili o adopci.
Nyní ale své starosti nechal doma a plně se soustředí na Afriku. „Přijeli jsme se podívat na místa, kam se pomoc, o které spolu tady tak často mluvíme, skutečně dostává. Jsem tu s Pavlou Gomba, ředitelkou českého UNICEF, a její pravou rukou Darinou,“ informoval své sledující.
„Budeme jezdit za rodinami a komunitami, potkávat děti, rodiče, učitele i lidi, kteří pro UNICEF pracují přímo tady. Budeme se ptát, poslouchat a snažit se pochopit, co pomoc znamená ve chvíli, kdy přestane být jenom číslem na obrazovce a stane se něčím úplně konkrétním,“ napsala s tím, že jedním z projektů je například to, naučit místní matky, jak ze surovin, které mají k dispozici, uvařit výživově hodnotné jídlo.
To proto, že řada děti v regionu trpí podvýživou. „Nebudu lhát – africká Rwanda je přesně ten typ místa, kde se vám po pár dnech začnou v hlavě rodit strašně důležitý věty o životě… zkusím psát zajímavější věci, domluveno?“ slibuje, že se bude z černého kontinentu hlásit pravidelně.
Tak si pojďme něco vysvětlit
Pod příspěvkem Krejčíka se ale objevily také velmi nevhodné a nenávistné komentáře. Někteří diskutující děti označovali za budoucí zločince a spojovali jejich původ s násilím či kriminalitou. Krejčík na podobné výroky reagoval velmi rázně a připomněl, že terčem útoků jsou v tomto případě malé děti, které samy nic neudělaly.
„Ty děti přitom nic neudělaly. Dneska se mnou byly ve školce. O pomoci Africe se klidně hádejme. Ptejme se, kam jdou peníze, jestli pomoc funguje a co se za desítky let skutečně změnilo. Ale odmítám připustit jednu věc: že barva kůže malého dítěte je dostatečný důvod k tomu, abychom z něj předem udělali zločince. Takové komentáře tady trpět nebudu. Nenávidět děti kvůli barvě kůže tady nebudeme,“ napsal.
Zároveň dodal, že nechce jednotlivé autory veřejně pranýřovat ani proti nim poštvávat ostatní. Naopak jim chce dát možnost své jednání napravit. Vyzval proto pisatele problematických komentářů, aby své příspěvky smazali a omluvili se. Podle něj je možné vést ostrou debatu o smyslu a efektivitě pomoci v Africe, hranice ale končí ve chvíli, kdy se kritika mění v nenávist vůči dětem kvůli jejich barvě pleti.