Diář princezny Catherine je na rok prázdný, na veřejnosti se nemusí vůbec objevit

Kvůli rakovině se s účastí princezny Catherine na veřejných akcích nepočítá minimálně do konce roku. Měla by se vyhýbat stresujícím situacím.

Britain's Catherine, Duchess of Cambridge leaves after a service of thanksgiving for late Prince Philip, Duke of Edinburgh, at Westminster Abbey in London, Britain, March | Foto: Reuters