Bývalá Diana Kobzanová byla jednou z těch, které někdejší ředitel soutěže krásy Miloš Zapletal nazval černou ovcí. To proto, že po svém vítězství nafotila snímky do erotického časopisu, následkem čehož jí byla odebrána korunka. Před pár dny ale přiznal, že po letech zakopali válečnou sekeru. O tom promluvil v podcastu Agáty Hanychové a nyní se ozvala také Kobzanová, která se o usmíření rozepsala na svém profilu na Instagramu. Z jejích slov je patrné, že k celé věci došlo už před časem a ona si to nechávala pro sebe.
Diana Kobzanová promluvila o usmíření s Milošem Zapletalem. Po 25 letech zjistila, proč tehdy vyhrála Miss
Po čtvrt století se konečně postavili tváří v tvář. Diana Kobzanová přiznala, že ze setkání s Milošem Zapletalem měla předem pořádný strach a vůbec netušila, jak dopadne. Nakonec ale přišla omluva, smíření a také překvapivé odhalení, které se týkalo jejího dávného vítězství v soutěži Miss.
„Miloš, pro mě pořád pan Zapletal, to sám zmínil při posledním Missím sletu do médií. Může to pro vás znít zvláštně, ale co… potkali jsme se,“ prozradila Kobzanová. Přiznala, že před prvním setkáním po dlouhých letech se necítila vůbec dobře. „Před první schůzkou jsem se cítila fakt šíleně. Dneska, pohledem snad dospělé ženské, se na to dívám jinak. Omluvila jsem se. Nevěděla jsem, co čekat,“ popsala své pocity. Nakonec ale podle ní setkání přineslo hlavně úlevu.
Kobzanová zároveň zdůraznila, že od událostí, které jejich vztah poznamenaly, uplynulo neuvěřitelných 25 let. Zapletala si přitom stále pamatuje jako přísného, přímého, ale zároveň milého šéfa. „Vím, že mě měl rád a vím, že do mě vkládal velké naděje,“ napsala. A právě během jejich nedávného setkání se dozvěděla něco, co do té doby netušila. Zapletal jí vysvětlil, proč ji tehdy porota vybrala jako vítězku.
„Ano, nebyla jsem nejhezčí (to jsme viděli a věděli všichni), ale byla jsem jiná. Drzá, divoká, vtipná a přesně taková, jakou mě znáte,“ zavzpomínala se smíchem. Podle jejího vyprávění právě v tom tehdy spočívalo její kouzlo. „Tenkrát si řekli: Jo, bude to ona.“ Pro Kobzanovou přitom šlo o překvapení i proto, že pocházela z malé vesnice a už tehdy kolem jejího vítězství kolovaly nejrůznější fámy. Jedna z nich dokonce tvrdila, že jí vítězství zaplatil otec. „Kdo mě zná, tak ví, že fakt ne. Máma měla co dělat, aby tu moji ‚kariéru‘ utáhla,“ uvedla.
Dnes už ale nechce řešit, co bylo. Naopak si váží toho, že po čtvrtstoletí dokázali minulost uzavřít. „Chci říct, že si vážím toho setkání. Vážím si toho, že jsme to po tolika letech urovnali. Nebudu se otáčet zpátky a těším se, že se zase brzy potkáme,“ napsala Kobzanová. Zároveň připomněla, že právě soutěž Miss jí otevřela dveře do světa, kam by se jako dívka z malé vesnice možná nikdy nedostala. „Holky z Roudnýho by si asi nikdo nikdy nevšiml a já díky Miss dostala šanci ve velkém světě,“ dodala partnerka bývalého hokejisty Michaela Frolíka, se kterým má tři dcery.