Červený koberec na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech si žádá nejen originální šaty, ale také šperky. Ty, které letos na zahájení vynesly slavné české dámy se třpytily až oči přecházely a z cenovek se pro změnu protáčely panenky. Pojďte se podívat na některé z nejdražších kousků.
Diamantová přehlídka ve Varech: Celebrity se ověsily milionovými klenoty
Jediný večer, desítky milionů korun na krku, uších i rukou. Slavné ženy na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech vynesly ty nejluxusnější šperky, které doslova braly dech. Podívejte se, kdo se blýskl nejdražšími klenoty a kolik jejich třpytivá výbava stála.
Tereza Ramba
Herečka Tereza Ramba vynesla šperky značky Roberto Coin z kolekce Tiaré. Náhrdelník byl v cene bezmála čtyř milionů korun a náušnice mohou zájemkyně mít za necelého půl milionu.
Tereza Ramba
Herečka Tereza Ramba vynesla šperky značky Roberto Coin z kolekce Tiaré. Náhrdelník byl v cene bezmála čtyř milionů korun a náušnice mohou zájemkyně mít za necelého půl milionu.
Hana Vagnerová
Dalo by se říct, že poměrně skromná byla herečka Hana Vagnerová. Její kousky od Klenoty Aurum stály „pouhých“ 200 tisíc korun.
Petra Svoboda
Šperky z kolekce KRAl 2026 od společnosti Klenoty Aurum v hodnotě bez mála 400 tisíc vynesla moderátorka Petra Svoboda.
Petra Nesvačilová
Diamanty od Klenoty Aurum za téměř půl milionu mohli přítomní obdivovat na herečce Petře Nesvačilové.
Kateřina Sokolová
Set šperků s rubíny za více než 400 tisíc korun ozdobil během slavnostního večera modelku Kateřinu Sokolovou.
Zorka Hejdová
Klenoty od značky Roberto Coin vynesla i moderátorka Zorka Hejdová. Dva prsteny a náušnice dohromady stály něco přes milion korun.
Štěpánka Komárková
Kouskem od Glenna Spira, jednoho z nejslavnějších britských klenotníků se při zahájení pochlubila Štěpánka Komárková, manželka miliardáře Karla Komárka. Cena se jistě šplhá do milionů, ale přesnou cenu majitelka nezná, dostala ho totiž od svého muže jako dárek.
Denisa Dvořáková
Po špercích Roberto Coin z kolekce Venetian Medallions s diamanty a černým jadeitem sáhla modelka Denisa Dvořáková. Náušnice měly hodnotu bezmála 200 tisíc korun.
Lenka Graf
Zpěvačka Lenka Graf vynesla šperky od značky Gismondi a hodnota toho, co měla na sobě byla závratných pět milionů korun. Náušnice se vyšplhaly na tři miliony a dva prsteny stály každý téměř milion korun.