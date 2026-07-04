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Diamantová přehlídka ve Varech: Celebrity se ověsily milionovými klenoty

Tereza Ramba
Tereza RambaFoto: HerminaPress
Tereza Ramba
Tereza RambaFoto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Jediný večer, desítky milionů korun na krku, uších i rukou. Slavné ženy na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech vynesly ty nejluxusnější šperky, které doslova braly dech. Podívejte se, kdo se blýskl nejdražšími klenoty a kolik jejich třpytivá výbava stála.

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Červený koberec na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech si žádá nejen originální šaty, ale také šperky. Ty, které letos na zahájení vynesly slavné české dámy se třpytily až oči přecházely a z cenovek se pro změnu protáčely panenky. Pojďte se podívat na některé z nejdražších kousků.

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Tereza Ramba

Herečka Tereza Ramba vynesla šperky značky Roberto Coin z kolekce Tiaré. Náhrdelník byl v cene bezmála čtyř milionů korun a náušnice mohou zájemkyně mít za necelého půl milionu.

Tereza Ramba
Foto: HerminaPress
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