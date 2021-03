Billie Eilish překonala rekord na Instagramu jako nikdo předtím. Odtajnila svou vizáž

Billie Eilish patří mezi nejslavnější teenagery planety. Zpěvačka, která tento rok oslaví dvacáté narozeniny, se dostala na první příčky hitparád už se svým prvním albem When We Fall Asleep, Where Do We Go? a s hitem Bad Guy. Před pár dny také získala Grammy za nahrávku roku. Nyní na Instagramu zlomila rekord příspěvkem, ve kterém ukazuje svou novou image.