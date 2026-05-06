Ivanka Devátá je žena, která dokázala uspět hned ve dvou profesích. Napřed se prosadila jako herečka a následně, po odchodu z divadla, se vrhla na psaní. Nyní se ale devadesátiletá Devátá musí věnovat hlavně rekonvalescenci po ošklivém pádu, který byl daleko závažnější, než se na první pohled mohlo zdát.
Devadesátiletá herečka Ivanka Devátá měla vážný úraz. Lékaři hrozili amputací
Fanoušci Ivanky Deváté mají důvod k obavám. Oblíbená herečka a spisovatelka skončila po nešťastném pádu s bolestivým zraněním, které se ukázalo být mnohem vážnější, než se zpočátku zdálo. Lékařka dokonce vyslovila slovo, které devadesátiletou umělkyni naprosto vyděsilo – amputace. Dnes se po bytě pohybuje jen s velkými obtížemi a přiznává, že každý krok bolí.
„Popravdě, nemám se vůbec dobře. Spadla jsem do takového těžkého vozíku, který se používá jako opora při chození. Sama ho nepoužívám, protože mám doma dvanáct schodů, takže je mi k ničemu a jen mi překáží,“ rozpovídala se úspěšná spisovatelka a prozradila i to, jak k nehodě došlo.
„Něco jsem snědla a dostala kopřivku. Slečna z pečovatelské služby mi došla do lékárny a přinesla mi lék, po kterém to během čtyř dnů začalo mizet. Jenže jsem po těch prášcích byla hrozně ospalá. Syn mě ve dvanáct budil, že už je poledne, a já tomu nemohla uvěřit. A když jsem šla, abych si ohřála oběd, zamotala se mi hlava, zapotácela jsem se a spadla – rovnou do toho vozíku. Ošklivě jsem si odřela nohu i loket,“ popsala bývalá herečka s tím, že svému pádu napřed nevěnovala příliš pozornosti.
„Pořád mě to bolelo, a tak jsem s tím šla za pár dní k lékařce. Je moc hodná, už mi několikrát pomáhala, ale tentokrát o mě měla vážné obavy. Mluvila i o bércovém vředu, dokonce padla zmínka i o možné amputaci. To mě vyděsilo. Naštěstí zařídila, aby za mnou chodila sestra domů na převazy. A tak se tady teď po bytě plížím a každý pohyb je pro mě utrpení. Ale snažím se neztrácet optimismus,“ postěžovala si v rozhovoru pro iDnes.
Ani v této situaci ji ale neopouští její pověstný smysl pro humor. „Bez něj by to nešlo. Předevčírem povídám synovi: ,Člověče, já snad umřu.‚ A on na to: ,A to se ti zrovna nehodí, viď?‘ vypráví se smíchem. A dodala, že se má v životě stále na co těšit. „A měl pravdu, nehodí. Zrovna jsem měla mít zájezd a besedu a taky mě mají jmenovat čestnou obyvatelkou Žižkova. A pak je tu ještě jedna věc, na kterou se těším. Mému staršímu synovi Markovi teď vyšla knížka,“ pochlubila se Devátá, že jeden z jejích potomků jde v jejích stopách.