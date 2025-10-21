22. 10. Sabina
"Děti ve škole nejsou úplně přející," vzpomíná Artur Štaidl na šikanu ve škole

Artur ŠtaidlFoto: Profimedia
Život se s Arturem Štaidlem rozhodně nemazlil. Nejen, že velmi brzy přišel o oba rodiče, ale kvůli jejich mediální známosti si v dětství hodně vytrpěl.

Asi jen těžko by se našel někdo, kdo nezná tragický životní příběh zpěvačky Ivety Bartošové, která se potýkala se závislostmi, psychickými problémy a nakonec svůj život ukončila skokem pod vlak. Téměř v přímém přenosu všechno z toho sledovala média. Syn Artur Štaidl tou dobou ještě školou povinný, rozhodně nezažíval lehké časy.

Kdysi všem na očích, dnes k nepoznání. Artur Štaidl jde vlastní cestou, tou mimo reflektory

Celebrity

A to zejména kvůli tomu, že jeho rodinné problémy sledovali a komentovali jeho spolužáci. „Asi každý si dokáže představit, že děti na základní škole nejsou úplně přející a neuvědomují si, co se dá způsobit, když je někdo šikanovaný a podobně. Měl jsem to dost často na talíři. Novinové články na stole a další věci. Šikana od starších ročníků a tak. S tím se nedá nic dělat. To jsou věci, kterými si člověk asi musí projít. Každý syn nebo dcera někoho slavného mi to potvrdí,“ svěřil se s nelehkým obdobím Štaidl v rozhovoru pro Expres. 

Na všechno byl ale malý Artur sám. Jak dnes přiznává, svým rodičům se nesvěřil. „V té době jsem na to neměl koule,“ přiznává. A pomoc úmyslně nehledal ani u pedagogů. „Člověk na základce nechtěl ničím vyčnívat. Stačilo, že vyčnívám rodinou a těmi věcmi. Nechtěl jsem být učitelčin mazánek,“ říká s tím, že učitelky se stejně snažili nevhodnému chování zamezit, jejich snaha měla ale jen omezený dopad. 

„Učitelky se samozřejmě snažily, ale zmůžou jen něco. Nemůžou tam být každou sekundu. Já to na jednu stranu nebral tak hrozně, nedostalo se to do fyzické roviny, že bych chodil se šrámy domů. Spíše to bylo na psychologické úrovni. Komentáře na mámu a tátu a podobně,“ snaží se na věci koukat s nadhledem.

Zdroj: Expres.cz

