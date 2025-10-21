Asi jen těžko by se našel někdo, kdo nezná tragický životní příběh zpěvačky Ivety Bartošové, která se potýkala se závislostmi, psychickými problémy a nakonec svůj život ukončila skokem pod vlak. Téměř v přímém přenosu všechno z toho sledovala média. Syn Artur Štaidl tou dobou ještě školou povinný, rozhodně nezažíval lehké časy.
