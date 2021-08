Pavlína Pořízková debutuje na TikToku v bikinách. S neteřemi dováděla u bazénu

Topmodelka Pavlína Pořízková, která se představuje spíše jako Paulina, si založila účet na sociální síti TikTok, kterou si oblíbily především děti a náctiletí.

Sexbomba, jež se věkem blíží k šedesátce, se na této oblíbené platformě představila videem, ve kterém předvedla tanec v bikinách se zvířecím vzorem a mnohým vytřela zrak. Pořízková má totiž tělo mladice a ví, jak se hýbat.

Příspěvek byl podle deníku DailyMailu natočen v Texasu, kde topmodelka navštěvuje svého bratra. Parťačky jí ve videu dělají jeho dcery Georgia a Astrid, které si se slavnou tetou očividně padly do oka. Dámy své pohyby rozjely na píseň od americké skupiny The Contours s názvem Do You Love Me a z jejich rozverného příspěvku se stal hit.