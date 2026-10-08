Hynek Čermák může na první pohled působit jako muž, který má rád svobodu, motorky, práci a život ve vysokých otáčkách. Sám se ale popisuje mnohem jednodušeji: jako rodinný typ, který touží po pevném zázemí. Po druhé svatbě a v době, kdy s manželkou čekají syna, je pro něj rodina zjevně důležitější než další role nebo nabitý pracovní kalendář.
„Děti jsou to nejlepší, co se mi v životě povedlo.“ Čermák kvůli synovi odmítl velkou roli a omezuje práci
Hynek Čermák vstupuje do další životní etapy s poměrně jasnou představou, co chce mít tentokrát jinak. Po druhé svatbě s výrazně mladší partnerkou čeká syna, mluví o touze „být zakotven a šťasten v jednom hnízdě“ a už teď kvůli rodině omezuje práci. Děti totiž označuje za to nejlepší, co se mu v životě povedlo.
„Já musím říct, že se mám opravdu fantasticky,“ říká Čermák, i když zároveň přiznává, že je v současnosti přepracovaný. Jeho běžný pracovní den ostatně dokáže začínat v šest ráno a končit hluboko před půlnocí. Zkoušky, natáčení, divadelní představení a hodiny strávené za volantem se někdy skládají tak těsně za sebe, že podle něj nastávají dny, kdy sám sebe potkává ve dveřích.
„Vždycky padám a vstávám“
Vedle práce se ale jeho život v poslední době zásadně proměnil také v soukromí. V létě se podruhé oženil. Sám své rozhodnutí nevnímá jako překvapivé gesto ani jako něco, co by měl před okolím složitě obhajovat.
„Ano, je to moje druhá svatba po 10 letech, ale pokusím se prostě znova a je to můj systém žití, že vždycky padám a vstávám,“ popisuje. Manželství pro něj podle jeho slov znamená především jasné rozhodnutí, že s někým chce sdílet život. „Je to čestné, když s někým chci žít takhle, tak že mu nabídnu tu možnost. Já si strašně vážím toho, že do toho šla moje žena.“
Pozornost přitahuje i věkový rozdíl mezi manželi. Čermák přiznává, že poznámky na adresu výrazně mladší partnerky slýchá často. Nezastírá přitom, že rozdíl pětadvaceti let může v budoucnu přinést komplikace.
Má pro něj ale vlastní metaforu. „To víte, že si uvědomuju, co znamená, když zapálíte svíčku ze dvou konců. Ale i tak si myslím, že to stojí za to, protože když se zamilujete, tak to je nabídka od života, je potřeba ji přijmout.“
A když svou myšlenku rozvíjí, dodává: „Ten 25letej rozdíl se samozřejmě nějakým způsobem projeví. Prostě svíčka ze dvou konců hoří rychlejc, ubejvá rychlejc, ale to neznamená, že míň svítí. Ono vlastně svítí víc.“
Touží po jednom hnízdě
Druhá svatba pro něj přitom není začátkem nějakého experimentování s partnerským životem. Právě naopak. Když přijde řeč na to, zda by v budoucnu mohl zvládnout ještě několik dalších manželství, odpovídá jednoznačně. „To bych asi stihnul víc, no, ale to není moje touha. Moje touha je být zakotven a šťasten v jednom hnízdě.“
Vzápětí přichází věta, která možná o Čermákovi prozrazuje víc než jeho drsnější filmové role. „Jsem rodinný typ. Mám dvě děti a bylo to nejlepší, co se mi v životě povedlo. Čekám další a doufám, že to bude to další nejlepší, co se mi v životě povedlo.“
Čermák tak zároveň prozradil, že s manželkou čekají dítě. Má to být chlapec, který by se měl narodit v březnu. „Zatím to všecko vypadá úplně v pořádku. Víme, že bude mít syna a měl by se narodit někdy v březnu, tak doufám, že to dobře dopadne,“ říká opatrně.
Těhotenství zjistili na dovolené
Když se dvojice v létě brala, o těhotenství už věděla. Samotné zjištění ale přišlo krátce předtím a poměrně nenápadně.„Na začátku jsme jeli na dovolenou a ještě jsme to netušili. Takže na dovolený jsme to zjistili. Byli jsme na lodi, kde ženě bylo strašně špatně a tak to vás hned nenapadne, že by to mohlo bejt těhotenství,“ popisuje. Radost z dalšího dítěte neskrývá. „Je to super. A těším se na to. Doufám, že si to užiju.“ A když přijde řeč na emoce, nijak je nezakrývá: „Jasně, že jsem dojatej.“
Jméno pro syna už s manželkou vybrané mají, zveřejnit ho ale zatím nechce. „Jo, máme, ale to nebudu říkat, protože myslím si, že se ještě může stát, že se to změní.“
Soukromí už úplně soukromé není
S oznámením těhotenství přitom souvisí i méně příjemná stránka života známého člověka. Čermák by podle svých slov podobné věci nejraději držel uvnitř rodiny. Zároveň ale ví, že u veřejně známé osobnosti je taková představa těžko uskutečnitelná. „To víte, že bych to radši neřek nikomu, ale to bych musel taky toho kluka schovávat až do jeho smrti, že jo. Takže on by to stejně někdo vyšťoural a když to neřeknu já, tak by to řekl někdo jinej.“ Pak to uzavírá po svém: „No tak prosím vás, je to moje dítě. Čekám ho. Ano. A teď to víte ode mě.“
Jeho první reakcí na zveřejnění radostné novinky navíc nebyla představa gratulací, ale obava z toho, co se objeví na sociálních sítích. Po zkušenostech, které přišly už po svatbě, je prý připravený spíš na negativní reakce. „Člověk začne uvažovat spíš negativně, protože čeká, kolik vln hejtů zase přijde na ještě nenarozený dítě a kdo mu vynadá do jakejch sprostejch slov. A mně taky a mojí ženě taky,“ přiznává. Některé reakce na jejich sňatek podle něj byly „opravdu někdy dost nechutný“.
Kvůli synovi odmítl velkou roli
Na očekávané otcovství se ale nepřipravuje jen emocionálně. Už nyní začal měnit pracovní život, aby tentokrát nebyl otcem, který odchází ráno a vrací se pozdě večer. „Už teď jsem musel udělat jistý kroky, že jsem prostě odmítl práci na období od toho března do příštího března, abych ten rok byl co možná nejvíc k dispozici.“
Rozhodnutí je u jednoho z nejvytíženějších českých herců poměrně zásadní. Odmítl mimo jiné velkou seriálovou roli a několik divadelních nabídek. Důvod vysvětluje bez velkých řečí: „Já odcházím v šest ráno z domu a vracím se v jedenáct v noci. To prostě nechci, aby se dělo, když budu mít malý dítě. Takže podle toho si musím nastavit tu práci.“
Čermák dobře ví, jak snadno dokáže herecká práce pohltit prakticky celý život. Zažil období, kdy současně zkoušel divadlo, natáčel Rapla a večer znovu stál na jevišti. Dnes takovou kombinaci označuje za „smrtící koktejl“. „To je koktejl, kterej už si nikdy nesmím namíchat, protože to se téměř nedá přežít,“ přiznává. A dodává, že právě schopnost říct některým nabídkám ne se učil dlouho: „Patřím mezi ty hlupáky, který říkaj: ‚Ano, to zvládnu.‘“
Tentokrát ale důvod ke zpomalení dostal ten nejpádnější. Další film nebo seriál může přijít později. První rok života jeho syna se opakovat nebude. A muž, který sám říká, že v životě stále padá a znovu vstává, teď zřejmě ví velmi přesně, kde chce na chvíli zakotvit.