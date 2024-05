Děti Angeliny Jolie a Brada Pitta svého otce zavrhly a vzdaly se jeho jména

Poté co před osmi lety skončil vztah mezi hereckými hvězdami Angelinou Jolie a Bradem Pittem, vyšla najevo obvinění z toho, že Pitt měl svou rodinu týrat, a vše vyvrcholilo napadením v letadle. Manželství oficiálně skončilo tři roky po rozchodu, ale soudní tahanice o majetek a opatrovnictví dětí trvají dodnes.

Pár má spolu celkem šest dětí, tři adoptované a tři biologické. Většina z nich stojí po rozvodu na straně matky. Jasně to daly najevo například tím, že si změnily příjmení a místo Jolie-Pitt používají pouze Jolie. Nejnověji se to ukázalo u jednoho z biologických dvojčat, dcery Vivienne. Veřejnost na to přišla díky muzikálu Outsideři na Broadwayi, na jehož produkci se podílí spolu se slavnou maminkou. Pod něj se podepsala už jako Vivienne Jolie.

Dříve už k tomuto kroku přistoupily adoptivní děti, dcera Zahara a syn Maddox. Adoptivní syn Pax pak šokoval veřejnost, když tvrdil, že Pitt svou rodinu terorizoval. "Udělal jsi ze životů mých nejbližších nepřetržité peklo. Můžeš o sobě říkat světu, co chceš, ale pravda jednou vyjde najevo. Tak šťastný Den otců, ty zatraceně příšerné lidské stvoření," napsal před rokem Pax na svůj profil na Instagramu.

Jediní, kdo se zatím k otci neobrátili zády, jsou biologická dcera Shiloh a biologický syn Knox. Shiloh prý dokonce projevila přání žít s Pittem, ale její matka jí to podle všeho odmítla umožnit.