Jako zapálený obdivovatel muzikálu Mamma Mia! strávil Bendig dva dny na malebném ostrově Skopelos, kde se natáčely slavné scény. Navštívil známu pláž i ikonický skalní kostelík Agios Ioanni. Radost z řeckých scenerií však rázem uťal nečekaný telefonát z domova. Fenka Britney musela okamžitě na operační sál.
Děsivý telefonát z Česka během dovolené snů. Jan Bendig se strachoval o život milovaného parťáka
Do prosluněného Řecka si odjel zpěvák Jan Bendig splnit svůj velký sen. Jeho cílem bylo projít si místa spojená se slavným filmovým muzikálem. Vysněnou dovolenou mu ale zkalily obavy o zdraví jeho milované fenky Britney. A zatímco si užíval řecké scenerie, musel na dálku řešit její dramatický boj o život. Strach byl o to větší, že zpěvák má z minulosti s psí narkózou tu nejhorší možnou zkušenost.
Jako zapálený obdivovatel muzikálu Mamma Mia! strávil Bendig dva dny na malebném ostrově Skopelos, kde se natáčely slavné scény. Navštívil známu pláž i ikonický skalní kostelík Agios Ioanni. Radost z řeckých scenerií však rázem uťal nečekaný telefonát z domova. Fenka Britney musela okamžitě na operační sál.
Oživlé trauma z minulosti
Pro zpěváka šlo o nesmírně traumatizující chvíle. V minulosti totiž kvůli lidskému pochybení při narkóze přišel o milovaného čivaváka Cezara, kterému veterináři aplikovali příliš silnou dávku anestezie.
Strach o Britney byl o to silnější, že si fenka v minulosti prošla týráním. Bendig, který se svým partnerem poskytuje domov i dalším psům s pohnutým osudem (včetně pejska zachráněného z množírny), prožíval na dálku obrovská muka.
Rychlá pomoc v nouzi
Fenka musela akutně na operační sál kvůli nádoru, který se jí vytvořil v pochvě a náhle vyhřezl ven. Situace si kromě operace vyžádala také okamžitou kastraci. „Teď čekáme na výsledky, jestli jich nebylo víc,“ svěřil zpěvák redakci Žena.cz s tím, že nyní s napětím očekává výsledky histologie, které ukážou, zda se v jejím těle nenacházely i další podobné nálezy.
V těžké chvíli mu byli obrovskou oporou zaměstnanci psího hotelu, kde byli jeho psi ubytovaní. Tým okamžitě zajistil špičkovou veterinární péči a Bendigovi průběžně posílal do Řecka informace o jejím zdravotním stavu.
Majitelka resortu si dokonce zotavující se Britney vzala k sobě domů, aby na ni mohla osobně dohlížet. Nejhorší je naštěstí zažehnáno. Muzikant už je nyní se svou psí parťačkou doma a malá Britney se podle všeho rychle vrací do formy. Její pověstná energie je zpět a v celé domácnosti už zase vládne jako dřív.