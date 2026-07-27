Takhle si Ornella Koktová dovolenou se svými třemi dětmi jistě nepředstavovala. V samém závěru pobytu u moře, kam s nimi vyrazila je stihly zdravotní problémy prostředního syna. Ornella proto vyhledala pomoc lékaře, který je k dospozici přímo v jejich hotelovém resortu. I tak to pro ni ale bylo pořádné drama.
Děsivá dovolená Ornelly Koktové: Syn skončil na kapačkách, vyděšená máma prožila hodiny hrůzy
Poslední dny vysněné dovolené se pro Ornellu Koktovou proměnily v pořádný horor. Její prostřední syn Sven skončil kvůli silnému zánětu na kapačkách v hotelové ordinaci a trojnásobná maminka jen těžko skrývala strach. Největší nervy ale přišly ve chvíli, kdy lékař dítěti opakovaně hledal žílu a ona musela nechat zbývající dvě děti bez dozoru.
S tím, co se stalo se během dopoledne svěřila svým sledujícím na Instagramu. „Šla jsem spát ve čtvrt na čtyři. Měli jsme tady takovou situaci, kdy Sven skončil na kapačkách, byla jsme z toho hodně vyděšená. Bolelo ho ucho, šli jsme na místní kliniku a skončilo to tak, že když ho prohlídli, tak řekli, že potřebuje kapačku,“ popsala dramatické okamžiky podnikatelka.
"Čekala jsem, že dostane nějaký tabletky nebo kapky do ucha. Ten doktor mi ukazoval, co mu chtějí dát, já si to dávala do googlu. Vím, že jsou to doktoři, ale chtěla jsem mít jistotu a byla jsem vyděšená. Obsah kapačky byl hydratační a proti silnýmu zánětu. Byla jsem nervózní z toho, že tady u nás se doktoři zdráhají dát nějaký věci a tady rovnou infuze. Navíc mi blbnul internet, tak jsme musela jít jinam a nechat Svena jen s tím doktorem," postěžovala si Koktová, která nakonec svolila k podání léků, které místní lékař doporučil.
To nejhorší ale podle ní mělo teprve přijít. „Další horor, co jsem prožívala bylo to, že ten doktor mu nemohl napíchnout kanylu, protože Svenovi nebyly vůbec vidět žíly i když se to zaškrtilo. On tam na začátku seděl a říkal, já jsem velkej kluk, statečnej, mě nic bolet nebude. Napoprvé se to nepovedlo, píchnul to vedle, napodruhé se trefil, ale spadlo z toho to víčko a vypadalo to, že se z toho spustí krev, ale naštěstí to bylo v pohodě a Sven během té infuze usnul,“ oddychla si maminka tří dětí.
A právě to byl další stres, protože s nimi vyrazila sama a další dvě tak musela nechat bez dozoru. „Mezitím jsem se modlila, aby Quentin zvládnul péči o Lili, protože to nebyla otázka 30 minut. A musím říct, že se postaral naprosto báječně, hlídal jí jako oko v hlavě. Když jsme se vraceli, tak jsme je našli na obědě a Quentin obstál na jedničku,“ pochválila hrdě svého nejstaršího.
VIDEO: Páry žijí v nejistotě, ale už se nebojí rozvést, dřív se braly kvůli bytu
Zdroj: Instagram Ornelly Koktové