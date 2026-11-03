Případ se nyní znovu posunul před soud. U Vrchního soudu v Praze začalo odvolací řízení, které je naplánované na tři dny, verdikt ale může zaznít i dříve. Bohdalová se jednání účastní se svým právním zástupcem a dává najevo, že ji délka celé kauzy už unavuje. „Kauza se vleče už 10 let, asi mysleli, že během té doby umřu, ale já je převezla,“ uvedla.
Deset let čeká na svůj obraz. Bohdalová se kvůli milionovému Fillovi znovu dočkala soudu
Jiřina Bohdalová se ani po letech nedočkala definitivní tečky za kauzou obrazů, které koupila v dobré víře a které později začala prověřovat policie kvůli podezření na padělky. Zatímco dvě plátna se jí už vrátila, třetí zůstává v soudním depozitáři. Právě o něj má herečka stále zájem a chce ho zpět.
Policii obrazy vydala dobrovolně
Začátek případu sahá do roku 2016, kdy herečku navštívili kriminalisté. Měli podezření, že tři obrazy spojené s galeristou Jaroslavem Fröhlichem nemusí být pravé. Bohdalová plátna policii dobrovolně předala k expertizám, přičemž očekávala, že se jí po jejich prověření vrátí.
Následující rok vypovídala jako svědkyně a proti Fröhlichovi byla později podána obžaloba. U dvou obrazů se podle dostupných posudků potvrdilo, že jde o padělky, a ty se Bohdalové vrátily. Nejasnosti ale přetrvávaly kolem nejdražšího díla Zátiší s dýmkou a hrozny, připisovaného Emilu Fillovi.
Dva znalecké posudky měly obraz označit za pravý, třetí znalec podle dostupných informací jednoznačný závěr nevyslovil. V další fázi řízení však byl obraz znalcem označen za falzifikát. Právě kvůli pokračujícímu sporu ho soud stále nevydal.
„Obraz je stále můj majetek“
Bohdalová zdůrazňuje, že dokud není pravomocně rozhodnuto, nepovažuje otázku pravosti ani vlastnictví za uzavřenou. „Že se jedná o falzum, mi zatím nikdo pravomocně neřekl. Obraz, který jsem zapůjčila policii je stále můj majetek, který bych ráda zpět,“ uvedla. A jasno má i v tom, co by s plátnem udělala, pokud by se jí skutečně vrátilo. „Když mi obraz vrátí, pověsím si ho doma,“ řekla.
Ani případný nepříznivý výsledek ale nechce dramatizovat. „A kdyby to náhodou nedopadlo, nohu si za krk nedám,“ dodala rázně.
Rozhodne až pravomocný konec případu
Obraz se zatím nachází v depozitáři soudu. Důvodem je právě skutečnost, že případ stále není definitivně uzavřený. „Proti rozsudku se všichni tři obžalovaní odvolali, a dokud nebude případ pravomocně ukončen, nelze jej majiteli vrátit,“ vysvětlil už dříve mluvčí krajského soudu Jiří Wažik.