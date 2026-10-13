Denisa Pfauserová oznámila konec vztahu s partnerem Martinem Kučerou, se kterým strávila čtyři roky a vychovává dceru Nailu. Herečka, kterou diváci znají mimo jiné jako princeznu z pohádky Řachanda a aktuálně také ze seriálu Polabí, dala najevo, že k rozchodu došlo bez hádek a s respektem. Zároveň přiznala, že veřejné sdílení podobně osobních věcí je jednou z nepříjemných stránek její profese.
Denisa Pfauserová oznámila rozchod s přítelem. Po čtyřech letech jde každý vlastní cestou
I pohádkové příběhy mají v reálném životě úplně jiná pokračování, než jaká slibují filmové konce. Denisa Pfauserová se nyní rozhodla veřejně uzavřít jednu osobní kapitolu a dát najevo, že i bolestivá rozhodnutí mohou proběhnout bez skandálu, s respektem a snahou zachovat to nejdůležitější, co dva lidi spojuje.
„Není to tak dlouho, co jsme se s Martinem domluvili, že po své cestě půjdeme už každý sám. S hlubokým respektem, úctou, v klidu, s úsměvem a v přátelském objetí,“ oznámila herečka na Instagramu. Přestože se jejich partnerská cesta uzavřela, oba chtějí dál fungovat jako rodiče a zůstávají si blízcí i lidsky. Právě jejich dcera je podle Pfauserové tím nejdůležitějším, co je bude dál spojovat.
„Mám velkou radost, že jsme zůstali kamarádi, co se spolu pořád umí smát a zahrnovat láskou naši dceru. Ta je totiž pro nás to nejdůležitější a nejen kvůli ní jsme se snažili udělat vše, aby se naše cesty nerozdělily. Ale někdy je lepší z místa, kde už člověk není šťastný, jít dál,“ doplnila.
Herečka zároveň počítá s tím, že zpráva o rozchodu zasáhne i část jejích fanoušků, kteří jejich společný život dlouhodobě sledovali na sociálních sítích. „Vím, že vám to bude líto. I mně je. Bavil vás náš život a vy jste zase částečně byli součástí toho našeho. Ale věřím, že se naše srdce brzo zahojí a svět bude zase krásné místo k životu,“ vzkázala.
Konkrétní důvod rozpadu vztahu neuvedla. Otevřeně ale popsala, že už samotná nutnost veřejně podobnou věc oznamovat pro ni není jednoduchá. „Věřte mi, že tyhle řádky nikdo z nás nikdy nechce psát. Ideálně ani žít. Ale je to daň za profesi, kterou jsem si vybrala,“ posteskla si.
S Martinem Kučerou herečka sezdaná nebyla. Manželství má za sebou z předchozího vztahu, v roce 2021 si vzala Jana Hrdinu, jejich svazek ale vydržel jen několik měsíců.